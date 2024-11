Deux personnes meurent dans une explosion d'une usine Givandan

Une explosion dans une usine Givaudan aux Etats-Unis a tué deux employés et blessé plusieurs autres. Les dirigeants assurent qu'il n'y a pas de menace permanente. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident.

Une large explosion sur dans une usine Givaudan aux Etats-Unis fait deux morts. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'usine de production de colorants alimentaires Givaudan Sense Color, situé à Louisville aux Etats-Unis, a été mardi le théâtre d'une explosion. Celle-ci a entraîné la mort de deux salariés, plusieurs autres collaborateurs étant blessés. «Nous sommes en deuil avec les familles, les amis et les proches de ceux qui ont été tués et blessés pendant cette période très difficile», rapporte une porte-parole du groupe Givaudan à l'agence de presse AWP. «Nous sommes en contact avec eux et nous nous engageons à les soutenir dans les jours et les semaines à venir.»

Les dirigeants de la ville ont déclaré qu'il n'y avait pas de menace permanente pour les personnes se trouvant à proximité immédiate ou pour la communauté environnante, relaie le groupe genevois. Des dégâts ont été signalés dans certaines maisons et bâtiments proches de l'usine. «Nous en sommes aux premiers stades de l'enquête sur les causes de cet incident et nous coopérons avec les premiers intervenants et les agences de soutien», précise Givaudan.