Trump remet en cause les salaires dus pendant le shutdown

Donald Trump a déclaré mardi que les fonctionnaires fédéraux mis au chômage technique pendant la paralysie budgétaire ne toucheraient pas automatiquement leurs arriérés de salaire. Une remise en cause d’une loi votée lors de son premier mandat, qui garantit pourtant ces paiements.

«Je dirais que ça dépend vraiment de qui on parle», a affirmé le président américain à un journaliste qui l'interrogeait à la Maison Blanche sur cette question des paies différées.

Photo: keystone-sda.ch

L'ensemble des plus de deux millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés pendant toute la durée de la paralysie budgétaire, même ceux qui doivent continuer de travailler. «Pour la plupart, nous allons prendre soin de nos gens», a déclaré Donald Trump à propos des arriérés de salaire.

Avant d'ajouter une menace à peine voilée: «Il y a des gens qui ne méritent vraiment pas qu'on prenne soin d'eux, et on prendra soin d'eux d'une manière différente.»

Source: AFP