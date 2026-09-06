Une scène inimaginable s'est déroulée à bord d'un vol aux Etats-Unis. Un homme, qui avait perdu les pédales, a été immobilisé de force sur son siège par d'autres passagers.

Un passager récalcitrant immobilisé à son siège avec du ruban adhésif

Un passager récalcitrant immobilisé à son siège avec du ruban adhésif

Scène improbable, lors d'un vol entre Dallas et Newark jeudi. Un homme qui est devenu franc fou a dû être maîtrisé par les autres passagers. Il s'est retrouvé scotché à son siège et l'avion a effectué un atterrissage d'urgence à Baltimore.

Selon des témoins présents dans l'avion, les choses ont commencé à se compliquer environ deux heures après le décollage. Soudain, l’homme a saisi un autre passager à la gorge. Juan Mejia, une ancienne policière, et Richard Olenik, son voisin de siège, sont immédiatement intervenus.

Le FBI enquête sur cette affaire

«Je me suis retournée et j'ai vu un passager en saisir un autre à la gorge», raconte Juan Mejia en décrivant cette scène chaotique. Ensemble, ils ont d'abord immobilisé l'agresseur à l'aide de colliers de serrage. Comme cela ne suffisait pas, ils ont attaché ses mains, son torse et même sa tête au siège avec du ruban adhésif.

Une hôtesse de l’air, qui tentait de calmer l’homme, a également été agressée verbalement. Le pilote n’a pas hésité et a effectué un déroutement sur Baltimore. Là-bas, le fauteur de troubles a immédiatement été arrêté par la police.

Face à cette situation ubuesque, la compagnie American Airlines n'a pas tardé à réagir: «La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs est notre priorité absolue, et nous ne tolérons aucune forme de violence. Nous remercions les membres de notre équipe pour leur professionnalisme et nos clients pour leur compréhension». Le FBI a pris en main l'enquête concernant cette affaire.