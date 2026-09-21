A Austin, au Texas, un agent de l'ICE a tiré sur un homme, le blessant grièvement. Le maire Kirk Watson a sévèrement critiqué les pratiques de la police fédérale.

Un agent de l'ICE blesse grièvement un homme par balle au Texas

Un agent de l'ICE blesse grièvement un homme par balle au Texas

AFP Agence France-Presse

Un homme a été grièvement blessé d'une balle au thorax par un agent de l'ICE, la police fédérale américaine de l'immigration, au cours d'une course-poursuite à pied à Austin, la capitale du Texas (sud), a annoncé sur X le maire de la ville, Kirk Watson. Le blessé a été identifié par son avocate comme étant Wilber Garcés Pérez, un ressortissant vénézuélien de 28 ans livreur de profession.

Wilber Garcés Pérez s'est fait tirer dessus «par l'ICE à Austin, alors qu'il effectuait une livraison DoorDash», un populaire service de livraison de repas et de courses à domicile, a écrit sur X cette avocate, Kate Lincoln-Goldfinch. La victime se trouve «en détention, mais on ne sait pas encore où», a-t-elle ajouté.

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«Je suis très en colère et extrêmement déçu qu'une personne se soit fait tirer dessus dans les rues d'Austin par l'ICE», a écrit le maire démocrate. Cet incident s'est produit dans un contexte de «hausse significative, presque du jour au lendemain», des opérations de l'ICE dans la capitale texane, a par la suite indiqué Kirk Watson lors d'une conférence de presse.

L'ICE, un des principaux instruments de la politique d'arrestations et d'expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière menée par l'administration du président Donald Trump, n'a pas communiqué sur l'incident. Les autorités de la ville d'Austin n'ont pas été en mesure de préciser l'identité, l'âge et la nationalité du blessé, ni les circonstances précises du tir.

Expulsion contestée

Le blessé a été transporté dans un hôpital d'Austin, où il se trouve dans un état grave mais stable, selon la municipalité. Le député de la circonscription, Greg Casar, a par la suite affirmé qu'il avait été «sorti de l'hôpital et placé en détention par l'ICE». «S'il est expulsé par l'ICE, le témoin clé de leur fusillade disparaît», a ajouté le parlementaire. «Il ne doit pas être renvoyé de ce pays, et il doit recevoir des soins médicaux appropriés», a-t-il insisté.

Le maire a insisté de son côté pour que les forces de l'ordre locales soient impliquées dans l'enquête. «Il ne serait pas approprié que l'ICE mène une enquête quelconque uniquement par elle-même et en excluant les autres», a déclaré Kirk Watson.

Les agents de l'ICE, lourdement armés et le plus souvent masqués, font l'objet d'une vive opposition à travers le pays en raison de leurs méthodes jugées agressives, ayant notamment provoqué la mort par balle de deux citoyens américains en janvier à Minneapolis..