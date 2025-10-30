Un ex-shérif adjoint de 31 ans a été reconnu coupable de meurtre pour avoir tué Sonya Massey, une Afro-Américaine de 36 ans, à son domicile en Illinois en 2024. Il risque 20 ans de prison.

Un ex-shérif condamné pour le meurtre de Sonya Massey, une Afro-Américaine

1/2 Donna Massey, mère de Sonya Massey, lors d'une conférence de presse à Chicago sur la mort de sa fille. (Image d'archive) Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Un ancien policier a été reconnu mercredi coupable de meurtre pour avoir tué par balles à son domicile une Afro-Américaine en 2024 en Illinois, dans le nord des Etats-Unis. Le jury a écarté l'accusation d'assassinat. L'ancien shérif adjoint de 31 ans, encourt jusqu'à 20 ans de prison.

«Bien que nous estimions que les actes de M. Grayson méritaient une condamnation pour assassinat, le verdict de ce jour représente quand même une part de justice pour Sonya Massey», ont réagi dans un communiqué les avocats de la victime. «Nous espérons maintenant que le tribunal prononcera une peine significative qui corresponde à la sévérité de ces crimes et de la vie qui a été perdue», ajoutent-ils.

Alors qu'elle avait appelé au secours

En juillet 2024, la victime, âgée de 36 ans, une mère de deux enfants ayant souffert de troubles mentaux, avait appelé le numéro générique des urgences aux Etats-Unis, le 911, car elle soupçonnait une tentative d'intrusion à son domicile de Springfield. Deux policiers du bureau du shérif se sont présentés chez elle. A l'intérieur, ils lui ont demandé d'éteindre une marmite d'eau qui bouillait sur la cuisinière «pour éviter un incendie», selon la vidéo de la caméra de l'un d'entre eux.

La femme s'est alors saisie de la marmite et l'un des agents s'est reculé. Quand elle lui a demandé pourquoi, le policier a dit en riant qu'il voulait «s'éloigner de son eau bouillante». Elle lui a reproché cette attitude en disant calmement à deux reprises: «Oh, je te réprimande au nom de Jésus». «Tu ne devrais pas. Je jure devant Dieu que je tire dans ta putain de tête», a répondu l'ex-shérif adjoint en sortant son arme.

La femme s'est accroupie derrière un comptoir, la casserole entre les mains. Les policiers lui ont alors crié: «Lâche cette putain de casserole» et des tirs ont retenti. Les deux agents ont ensuite expliqué avoir eu peur d'être aspergés d'eau bouillante. Les autorités du comté et la famille de la victime ont conclu en février un accord d'indemnisation de 10 millions de dollars.