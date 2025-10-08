Lors de son premier mandat, Donald Trump a nommé Karin Immergut juge fédérale dans l'Etat de l'Oregon. Aujourd'hui, elle s'oppose au président et sa volonté d'envoyer la Garde nationale dans la ville de Portland. Mais qui est-elle?

Qui est cette juge, nommée par Trump, qui lui tient tête?

Le président américain Donald Trump veut envoyer la garde nationale à Portland.

Le président américain Donald Trump ne lâche rien au sujet de la Garde nationale. Il veut l'envoyer dans plusieurs villes dirigées par des démocrates… et l’a déjà fait. Son argument est simple: la criminalité en hausse doit être contenue. Lundi, Trump a menacé de recourir à la loi sur l’insurrection pour imposer ses plans.

Il y a une semaine, il avait décrit la ville de Portland, dans l’Etat de l’Oregon, comme «détruite par la guerre». Il a donc ordonné à son ministre de la Guerre, Pete Hegseth, d’y envoyer la Garde nationale. L’agence de l’immigration (ICE) devait, selon lui, être protégée «contre les attaques des antifascistes et autres terroristes nationaux». En tout, 200 gardes nationaux devaient être envoyés à Portland.

Injonctions temporaires contre Trump

Mais une juge fédérale de l’Oregon a bloqué le projet. Karin Immergut, nommée par Trump lors de son premier mandat, a justifié sa première injonction samedi, estimant que la décision présidentielle était «totalement dépourvue de fondement objectif».

Elle a également averti que «la frontière entre pouvoir civil et pouvoir militaire fédéral pourrait s’estomper, au détriment de cette nation». Dimanche, elle a publié une seconde ordonnance. Les deux décisions sont valables jusqu’au 18 octobre. L’administration Trump a déjà annoncé son intention de faire appel.

Mais qui est la juge qui ose s’opposer à Donald Trump? Blick vous présente Karin Immergut.

Nomination par Donald Trump

En réaction à la première décision de Karin Immergut, Trump s’est plaint de ne pas être «bien servi par les gens qui choisissent les juges». Il semblait avoir oublié qu’il l’avait lui-même nommée fin 2018 comme juge fédérale à vie dans l’Etat de l’Oregon.

Visiblement peu familier avec son parcours, le président l’a même qualifiée d’homme dans ses déclarations. «J’ai nommé ce juge, et il fait ce genre de choses», a-t-il pesté devant la presse dimanche. Et d’ajouter: «Ce juge devrait avoir honte.»

Une carrière précoce

Karin Immergut est née en 1960 à Brooklyn, fille d’un chimiste autrichien et d’une mathématicienne suédoise. Après un doctorat en droit, elle débute en 1987 comme avocate plaidante à Washington. De 1988 à 1992, elle a été procureure adjointe en Californie.

Juge et procureure dans l'Oregon

Elle passe ensuite l’essentiel de sa carrière dans l’Oregon. Pendant dix ans, elle siège comme juge au tribunal du comté de Multnomah à Portland, où elle traite des affaires pénales.

En 2003, le président George W. Bush la nomme procureure générale du district de l’Oregon. Elle occupe ce poste jusqu’en 2009, après avoir été procureure adjointe de 2001 à 2003. Karin Immergut s’est spécialisée dans la criminalité économique, le trafic de drogue et la réinsertion des toxicomanes.

Affaire Clinton-Lewinsky

En 1998, elle avait assisté l'avocat indépendant Kenneth Starr dans l’enquête sur l’affaire Clinton-Lewinsky. C’est elle qui avait interrogé Monica Lewinsky sur sa relation et ses rapports sexuels avec le président Bill Clinton.

Demandes de surveillance

En mai 2024, le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, l’a nommée à la Foreign Intelligence Surveillance Court pour un mandat de sept ans. Ce tribunal spécial de Washington examine les demandes de surveillance électronique ou de perquisition émises par le gouvernement américain pour la collecte de renseignements.