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En soutien à CNN
Quatre grands médias américains vont boycotter Donald Trump

Les autres chaînes du «pool» présidentiel américain ont décidé de ne plus couvrir certains évènements avec Donald Trump. Une initiative inédite, alors que plusieurs médias annoncent des poursuites contre le gouvernement.
Publié: 21.09.2026 à 17:23 heures
Photo: IMAGO/Molly Riley/White House

En soutien à CNN, écartée de la Maison Blanche par Donald Trump, les quatre autres chaînes américaines constituant le «pool» présidentiel, CBS, ABC, NBC et Fox, ont décidé de cesser leur couverture, selon un communiqué dont l’AFP a pris connaissance.

Il s’agit d’une initiative inédite depuis le retour au pouvoir du dirigeant républicain, et elle suit sa décision de bloquer l’accès des journalistes de CNN, de la chaîne MS Now et du média en ligne Politico.

«Informations correctes et indépendantes»

«À partir d’aujourd’hui, le “pool” télé ne couvrira pas les événements auxquels participera le président et qui relèvent de la couverture du “pool”», a indiqué Bryan Boughton, représentant de Fox et organisateur de ce groupe de chaînes à qui revient la responsabilité de filmer le président américain tout au long de la journée et de distribuer les images ainsi produites.

«Il est vital pour le grand public de recevoir des informations correctes et indépendantes concernant le gouvernement. Aucune administration ne devrait restreindre l’accès d’un organisme de presse parce qu’elle n’est pas d’accord avec sa couverture», ont par ailleurs indiqué les cinq chaînes du «pool» présidentiel dans un communiqué.

La mission du «pool» de la Maison Blanche est de filmer le président américain tout au long de la journée et de distribuer les images ainsi produites, suivant un principe de rotation entre ces cinq chaînes par ailleurs concurrentes.

Insultés de «cancer»

Un système comparable existe pour les journalistes de presse écrite, les agences et les photographes. Participer au «pool» assure un accès privilégié au président américain, et les médias qui en font partie s’engagent en contrepartie à partager les images, déclarations et observations récoltées.

CNN aurait dû assurer cette fonction de «pool» lundi et pendant le déplacement de Donald Trump à New York, de lundi à mercredi, pour l’Assemblée générale de l’ONU.

CNN, MS Now et Politico ont annoncé lundi engager des poursuites contre le gouvernement américain. Le président a lui encore haussé le ton, en accusant une partie de la presse de représenter «une menace pour la sécurité nationale», et en la comparant à un «cancer».

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