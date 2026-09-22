Après l’interdiction d’accès à la Maison-Blanche visant CNN, Politico et d’autres médias, plusieurs grandes chaînes américaines ont décidé de suspendre leur couverture des apparitions publiques de Donald Trump. Blick fait le point.

Janine Enderli

Coup de théâtre à Washington. Après l’interdiction d’accès à la Maison-Blanche visant CNN, Politico et d’autres médias, quatre grandes chaînes américaines ont décidé de monter au front. Par solidarité, ABC, CBS, Fox News et NBC ont annoncé qu’elles ne couvriraient plus, jusqu’à nouvel ordre, les apparitions publiques de Donald Trump. Une décision rarissime, qui marque une nette escalade dans le bras de fer entre le président américain et une partie de la presse.

Que s'est-il passé?

Ces chaînes font partie du «pool» télévisé chargé de suivre le président lors de ses déplacements et événements officiels. Comme l’espace réservé aux journalistes est souvent limité, les grandes chaînes américaines s’organisent à tour de rôle: une équipe commune filme les images, qui sont ensuite mises à disposition de l’ensemble des médias. Le boycott annoncé lundi signifie donc qu’aucune grande chaîne de télévision ne couvrira, pour l'instant du moins, les apparitions de Donald Trump, y compris à la Maison Blanche et lors de son déplacement à l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Qu'implique le boycott?

Cette décision pourrait compliquer la diffusion d’images et de vidéos des activités du président américain auprès du public. «Le public a un intérêt vital à recevoir des informations exactes et indépendantes sur son gouvernement. Aucun gouvernement ne devrait restreindre la liberté d’expression d’un média simplement parce qu’il désapprouve ses reportages», ont déclaré ABC, CBS, CNN, Fox News et NBC dans un communiqué commun.

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Pourquoi Trump a-t-il sévi?

Donald Trump accuse de son côté les médias concernés de diffuser de fausses informations. Résultat: dimanche, des journalistes de CNN, Politico et d’autres rédactions se sont vu refuser l’accès à la Maison Blanche. Interrogé sur cette décision, notamment au regard de la liberté de la presse, le président américain a une nouvelle fois dénoncé les «fausses informations» qu’ils diffuseraient. «Nous en avons assez», a-t-il déclaré.

Les chaînes concernées entendent contester cette décision en justice. «Cette interdiction constitue une menace pour la liberté de la presse et le droit du public à un journalisme indépendant, sans ingérence gouvernementale», dénoncent-elles dans le communiqué.

Quel est le rôle de Natalie Harp?

Selon CNN, Natalie Harp, proche collaboratrice de Donald Trump, aurait présenté au président plusieurs reportages issus des médias visés, ce qui aurait contribué à sa décision. Une autre source affirme que le président aurait également visionné des extraits d’émissions télévisées.

L’annonce a surpris plusieurs conseillers de Donald Trump, y compris certains habitués des échanges quotidiens avec la presse. Interrogé le lendemain, le président américain n’a pas donné de justification précise. «Il n’y a pas de raison», a-t-il déclaré, avant d’ajouter: «C’est une interdiction très simple. Je ne les veux pas dans mon bureau. Je ne les veux pas ici. Je dirais que l’interdiction ira aussi loin que possible.»