02:38 heures

Le Congrès américain adopte un texte permettant de lever la paralysie budgétaire

Le congrès américain a définitivement adopté mercredi une proposition de loi qui permettra, une fois promulguée par le président américain Donald Trump, de lever la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis.

Le Congrès adopte une loi mettant fin au shutdown de 43 jours, que Trump s'apprête à promulguer. Photo: IMAGO/Newscom World

La Maison Blanche avait indiqué plus tôt que le président républicain signerait le texte dans la foulée pour «mettre fin à ce shutdown dévastateur», après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.

Après l'adoption lundi par le Sénat, la chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.

Le président républicain de la chambre, Mike Johnson, s'était félicité avant le vote de la fin à venir de ce «long cauchemar national». Plus tard, il a fustigé le blocage de l'opposition des démocrates depuis six semaines.

«Ils savaient que cela entraînerait des souffrances et ils l'ont fait quand même. La manoeuvre dans son ensemble était inutile. Elle était injuste et elle était cruelle», a déclaré le speaker dans l'hémicycle.

Source: ATS