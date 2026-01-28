DE
FR

Contre l'avis de deux responsables
La Fed choisit de ne pas changer ses taux d'intérêt

La Fed maintient ses taux d'intérêt inchangés, rompant une série de baisses depuis septembre. Deux hauts responsables, dont l'un pressenti pour diriger l'institution, s'y sont opposés.
Publié: 20:26 heures
|
Dernière mise à jour: 20:31 heures
1/2
Après une série de baisses, la Fed a décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés.
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés. Une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables.

La banque centrale explique dans son communiqué que la croissance apparaît «robuste» aux Etats-Unis, suggérant que l'économie n'a pas besoin de soutien supplémentaire.

Sur douze votants, deux se sont opposés à cette décision, préférant une diminution des taux d'un quart de point: le gouverneur Stephen Miran, dont la défection était attendue, ainsi que le gouverneur Christopher Waller, qui figure parmi les favoris de la Maison Blanche pour prendre la tête de la Fed.

