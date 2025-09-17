DE
9 millions de barils
Les stocks de pétrole chutent brutalement aux Etats-Unis

Contre toute attente, les Etats-Unis ont vu leurs réserves de pétrole brut chuter drastiquement. L'EIA annonce une baisse de 9,3 millions de barils, largement attribuée à une hausse des exportations, contredisant les prévisions des analystes.
Publié: il y a 41 minutes
Les réserves de pétrole ont considérablement chuté aux Etats-Unis.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Les stocks américains de pétrole brut ont brutalement chuté la semaine dernière, après deux hausses consécutives, selon des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'un bond des exportations.

Durant la période de sept jours achevée le 12 septembre, ces réserves se sont contractées de 9,3 millions de barils, alors que les analystes tablaient sur un nouveau gain d'environ 1,8 million de barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

