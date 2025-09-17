Les réserves de pétrole ont considérablement chuté aux Etats-Unis.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse
Les stocks américains de pétrole brut ont brutalement chuté la semaine dernière, après deux hausses consécutives, selon des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'un bond des exportations.
Durant la période de sept jours achevée le 12 septembre, ces réserves se sont contractées de 9,3 millions de barils, alors que les analystes tablaient sur un nouveau gain d'environ 1,8 million de barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.
