Taïwan annonce un consensus avec les Etats-Unis pour un accord commercial toujours en négociation. Les deux parties visent des réductions réciproques de droits de douane, sans nouvelles taxes.

Taïwan dit avoir trouvé un «consensus général» avec Washington pour un accord commercial

Taïwan dit avoir trouvé un «consensus général» avec Washington pour un accord commercial

AFP Agence France-Presse

Taïwan a annoncé mardi avoir trouvé un «consensus général» avec les Etats-Unis en vue de la conclusion d'un accord commercial, toujours pas finalisé depuis l'offensive douanière de Donald Trump début 2025. «L'objectif des négociations douanières Etats-Unis-Taïwan a toujours été de viser des réductions réciproques de droits de douane sans empiler les taxes», et les deux parties ont trouvé un «consensus général» sur ce point, a annoncé le bureau des Négociations commerciales taïwanais dans un communiqué.

Le président taïwanais Lai Ching-te s'est engagé à accroître ses investissements aux Etats-Unis, tandis que son gouvernement cherche à réduire davantage les taxes sur ses expéditions et à éviter de nouveau droits de douane sur ses exportations de puces électroniques. «L'objectif des négociations douanières Etats-Unis – Taïwan a toujours été de viser des réductions réciproques de droits de douane sans empiler les taxes et d'obtenir un traitement préférentiel dans le cadre de la section 232», et les deux parties ont trouvé un «consensus général» sur ce point, a annoncé le bureau des Négociations commerciales taïwanais dans un communiqué.

«Section 232» fait référence à une disposition de la loi américaine permettant au gouvernement de protéger un secteur d'activité grâce à des droits de douane s'il estime que celui-ci recouvre un enjeu de sécurité nationale. Taïwan est un géant mondial de la fabrication de puces électroniques.

Le président américain Donald Trump a accusé l'île de voler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Environ 60% des exportations taïwanaises vers les Etats-Unis concernent les technologies de l'information et de la communication, notamment les puces électroniques.