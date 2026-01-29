Un homme a percuté en voiture l’entrée du siège du mouvement Loubavitch à New York, sans faire de blessés. Interpellé sur place, ses motivations restent inconnues.

Un homme a foncé en voiture sur l'entrée d'un bâtiment de la communauté juive orthodoxe de New York mercredi soir, sans faire de blessés, avant d'être interpellé, a-t-on appris de source policière. La police a indiqué avoir été mobilisée par un appel téléphonique indiquant qu'une voiture était entrée en collision avec le bâtiment abritant le siège mondial du mouvement Loubavitch, à Brooklyn. Arrivée sur place, elle a interpellé le conducteur et l'a placé en garde à vue. Personne n'a été blessé selon la même source, qui ignore à ce stade les motivations du suspect.

Sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit une voiture heurter violemment des portes du bâtiment. A plusieurs reprises le conducteur recule, puis fonce à nouveau. Sur les mêmes images, on le voit ensuite sortir du véhicule et se faire arrêter sans résistance à l'arrivée des policiers. Dans la soirée, un large groupe de Juifs orthodoxes, nombreux dans cette partie de la ville, s'est rassemblé près des lieux.

Cet incident survient sur fond d'inquiétude de la communauté juive de New York, la plus grande des Etats-Unis, face à la multiplication des actes antisémites dans le pays. «Toute menace visant une institution juive ou un lieu de culte doit être prise au sérieux. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre ville, et toute violence ou intimidation à l'encontre des Juifs new-yorkais est inacceptable», a réagi sur X le maire de la ville Zohran Mamdani.