Une personne blessée par balle à Minneapolis lors de son arrestation

Une personne a été blessée par balle à Minneapolis mercredi soir après avoir résisté à son arrestation par un agent fédéral, a indiqué le département de la Sécurité intérieure, dans un contexte déjà tendu après la mort de Renee Nicole Good, abattue par un agent de l’ICE la semaine dernière.

Dans un communiqué publié sur X, le département de la Sécurité intérieure indique que des agents fédéraux menaient ce mercredi vers 18h50 à Minneapolis un contrôle ciblé sur un ressortissant vénézuélien. Lors de la tentative d’arrestation, l’individu aurait pris la fuite en voiture, percuté un véhicule en stationnement, puis continué sa fuite à pied. Un agent l’a rattrapé, mais l’individu s'est défendu.

Pendant leur lutte au sol, deux autres personnes sont sorties d’un appartement voisin pour venir en aide à l'individu interpellé. Ils auraient attaqué l’agent avec une pelle à neige et un manche à balai. L’agent aurait alors fait usage de son arme, touchant le premier agresseur à la jambe.

L'agent et la victime ont été hospitalisés tandis que les deux autres individus ont été arrêtés. De son côté, la municipalité Minneapolis a reconnu être au courant d’une fusillade impliquant des forces de l’ordre fédérales dans le nord de la ville et travaille à confirmer davantage de détails, a déclaré un porte-parole municipal.

Source: CNN