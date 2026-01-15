Une personne blessée par balle à Minneapolis lors de son arrestation
Une personne a été blessée par balle à Minneapolis mercredi soir après avoir résisté à son arrestation par un agent fédéral, a indiqué le département de la Sécurité intérieure, dans un contexte déjà tendu après la mort de Renee Nicole Good, abattue par un agent de l’ICE la semaine dernière.
Dans un communiqué publié sur X, le département de la Sécurité intérieure indique que des agents fédéraux menaient ce mercredi vers 18h50 à Minneapolis un contrôle ciblé sur un ressortissant vénézuélien. Lors de la tentative d’arrestation, l’individu aurait pris la fuite en voiture, percuté un véhicule en stationnement, puis continué sa fuite à pied. Un agent l’a rattrapé, mais l’individu s'est défendu.
Pendant leur lutte au sol, deux autres personnes sont sorties d’un appartement voisin pour venir en aide à l'individu interpellé. Ils auraient attaqué l’agent avec une pelle à neige et un manche à balai. L’agent aurait alors fait usage de son arme, touchant le premier agresseur à la jambe.
L'agent et la victime ont été hospitalisés tandis que les deux autres individus ont été arrêtés. De son côté, la municipalité Minneapolis a reconnu être au courant d’une fusillade impliquant des forces de l’ordre fédérales dans le nord de la ville et travaille à confirmer davantage de détails, a déclaré un porte-parole municipal.
Source: CNN
La famille de Renee Nicole Good lance une enquête civile
La famille de Renee Nicole Good tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration a annoncé mercredi le lancement d'une enquête civile pour faire la lumière sur les circonstances de cette mort qui a suscité une vague d'indignation dans le pays.
Le cabinet d'avocats Romanucci & Blandin, qui représente notamment la veuve de Renee Nicole Good et ses enfants, a déploré dans un communiqué que les autorités ne faisaient preuve d'«aucune transparence» dans cette affaire.
«A Minneapolis comme dans tout le pays les gens se soucient profondément de ce qui est arrivé à Renee Good le 7 janvier 2026, et veulent comprendre comment elle a pu être tuée dans la rue après avoir déposé son enfant à l'école», avance l'avocat Antonio Romanucci, cité dans le communiqué.
Dans cette affaire, les élus démocrates locaux déplorent que la thèse officielle de la légitime défense, défendue par l'ensemble de l'appareil d'Etat, Donald Trump en tête, rende l'enquête du FBI totalement biaisée.
Se basant sur de nombreuses vidéos prises pendant les faits, ils jugent qu'à aucun moment la victime – tuée dans sa voiture alors qu'elle participait à une action pour gêner la police de l'immigration (ICE) – ne représentait un danger pour le policier qui l'a abattue. Jusqu'à présent, ce dernier, Jonathan Ross, n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension.
Source: AFP
Rencontre sous haute tension à la Maison Blanche autour du Groenland
Les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise se rendent mercredi à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension visant à désamorcer la crise autour du Groenland, territoire autonome danois dont Donald Trump affirme vouloir s'emparer.
Depuis son retour au pouvoir, il y a près d'un an, le président américain évoque régulièrement la possibilité de prendre le contrôle de cette immense île arctique, stratégique mais peu peuplée. Ses menaces ont redoublé depuis la capture début janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro.
Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, avait sollicité cet entretien avec le secrétaire d'Etat, Marco Rubio. La réunion aura finalement lieu à la Maison Blanche, le vice-président, JD Vance, ayant demandé à y participer. Ce dernier avait tenu des propos très durs à l'encontre de Copenhague lors d'une visite au printemps au Groenland, où il n'avait pas été invité.
Lars Løkke Rasmussen a dit espérer lever «certains malentendus» au cours de la rencontre, alors que le Danemark et le Groenland rejettent toute idée de rattachement de l'île aux Etats-Unis.
Source: AFP
Les principaux procureurs de Washington et de Minneapolis démissionnent en pleine enquête sur la fusillade
Plusieurs procureurs de haut rang ont démissionné à Washington et au Minnesota après la gestion controversée par l’administration Trump de la mort par balle de Renée Good à Minneapolis. Au moins cinq procureurs fédéraux du Minnesota, dont le numéro deux, ont quitté leurs fonctions après la décision du ministère de la Justice de viser la veuve de la victime et d’exclure les autorités locales de l’enquête, menée après une fusillade impliquant un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Dans le même temps, cinq cadres de la section criminelle de la Division des droits civiques du Department of Justice ont annoncé leur départ. Ces démissions, vues comme un désaveu interne, fragilisent un service clé chargé des poursuites pour violations des droits civiques, sur fond de frustration croissante face aux ingérences politiques et à la réorientation de la division sous l’administration Trump..
Source: Washington Post
Le chaos s'empare de Minneapolis alors que la police de l'immigration intensifie ses opérations de contrôle
«Je suis citoyen américain! Vous entendez? Citoyen américain», criait un homme alors que deux agents armés de l'ICE le poussaient dans un SUV lundi 12 janvier. Depuis l'assassinat de Renee Nicole Good le 7 janvier, la police fédérale de l'immigration a intensifié ses opérations de contrôle dans la ville de Minneapolis (Minnesota), provoquant provoquant chaos et tensions dans les quartiers résidentiels et commerciaux.
Alors que les autorités fédérales affirment cibler des immigrés criminels, les habitants dénoncent, eux, des arrestations totalement arbitraires, uniquement basées sur l’origine ethnique ou la couleur de peau. Sans mandat, les policiers entrent dans les parkings, les magasins et parfois même les maisons, exigeant des preuves de citoyenneté américaine.
Face à cette situation, de nombreux résidents, activistes et bénévoles se mobilisent pour documenter les actions des agents et protéger leur communauté.
Source: New York Times
Trump annonce que les Etats-Unis vont «commencer des frappes au sol» contre les cartels de drogue
Donald Trump a annoncé jeudi qu'après des frappes contre des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique, les Etats-Unis allaient mener des frappes «au sol» contre les cartels, sans préciser exactement où.
«Nous allons commencer des frappes au sol en ce qui concerne les cartels. Les cartels dirigent le Mexique. C'est très, très triste de voir et regarder ce qui est arrivé dans ce pays», a dit le président américain dans une interview sur la chaîne Fox News.
Source: AFP
Trump réclame six millions de dollars à une procureure qui l'avait poursuivi pour ingérence électorale
Donald Trump réclame plus de six millions de dollars pour le remboursement de ses frais d'avocat après l'annulation en novembre d'une procédure lancée contre lui dans l'Etat américain de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, selon un document judiciaire.
La requête, déposée mercredi devant un tribunal de Géorgie, et dont l'AFP a obtenu une copie, vise le bureau de la procureure Fani Willis, à l'origine de cette procédure initiée en 2023 contre Donald Trump et 14 autres personnes.
Elle en avait été dessaisie en décembre 2024, après l'élection de Donald Trump, pour cause de relation intime avec un enquêteur qu'elle avait engagé dans cette affaire. Le président américain demande le remboursement de 6,2 millions de dollars d'honoraires d'avocat et de frais de défense.
Source: AFP
Trump veut augmenter de 50% le gigantesque budget américain de la défense
Donald Trump a jugé mercredi que le budget de défense des Etats-Unis «pour l'année 2027 devrait être de 1.500 milliards de dollars, et non pas de 1000 milliards de dollars», soit une augmentation de 50%.
«Après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des élus, des ministres et d'autres responsables politiques, j'ai déterminé que pour le bien de notre pays, surtout en cette période très agitée et dangereuse, notre budget militaire pour l'année 2027 devrait être de 1500 milliards de dollars, et non pas de 1.000 milliards de dollars», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous aspirons depuis longtemps et, surtout, qui nous gardera en SECURITE, quel que soit l'ennemi», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Les Etats-Unis se retirent d'un traité et d'un comité scientifique de référence sur le climat
Le président américain Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis d'un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, a annoncé la Maison Blanche mercredi.
Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre du retrait de 64 autres organisations internationales qui «ne servent plus les intérêts américains», s'ajoute au départ de l'accord de Paris sur le climat annoncé dès le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump retire les Etats-Unis de 66 organisations internationales
Donald Trump a signé mercredi un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de 66 organisations internationales qui «ne servent plus les intérêts américains», a annoncé la Maison Blanche dans un message sur X. L'exécutif américain a précisé que parmi elles se trouvaient 31 organisations liées à l'ONU.
Depuis son retour à la Maison Blanche il y a près d'un an, le président républicain met en oeuvre sa vision de «l'Amérique d'abord». Comme lors de son premier mandat, il a ainsi décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Unesco (organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), que les Etats-Unis avaient réintégrés sous la présidence de Joe Biden.
Il a en outre claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé. L'administration Trump a également largement coupé l'aide américaine à l'étranger, amputant les budgets de nombreuses organisations onusiennes forcées de réduire leurs activités sur le terrain, comme le Haut commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial.
Source: AFP
Macron n'imagine pas les Etats-Unis «violer la souveraineté danoise»
«Il n'y a pas pour moi de scénario où les Etats-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise» au Groenland, a affirmé mardi Emmanuel Macron sur France 2, en réaction aux revendications de Donald Trump sur l'île arctique.
«Le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça le restera», a ajouté le président français en marge d'un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris, alors que le président américain et son entourage ont répété ces derniers jours leur intention de faire passer l'immense île arctique sous drapeau américain.
Source: AFP