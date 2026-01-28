L'élue démocrate Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide lors d'un discours à Minneapolis
L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue mardi lors d'une réunion publique à Minneapolis par un homme qui a projeté un liquide sur elle, avant qu'il ne soit plaqué au sol, a constaté l'AFP.
Alors que cette figure de la gauche parlait derrière un pupitre, un homme s'est avancé et a projeté à l'aide d'une seringue un liquide non identifié en sa direction, avant d'être interpellé par un agent de sécurité. «La sécurité et la police de Minneapolis ont rapidement interpellé l'individu, qui est désormais détenu», a précisé le bureau de l'élue dans un communiqué. «L'élue va bien. Elle a poursuivi sa réunion publique parce qu'elle ne laisse pas les petites brutes l'emporter».
Elle tenait cet événement dans sa ville de Minneapolis. «Nous allons continuer, ces c******* ne vont pas s'en tirer comme ça», a-t-elle déclaré quelques secondes plus tard, et après avoir demandé une serviette. «Nous devons une fois pour toutes abolir la police de l'immigration et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem doit démissionner», lançait-elle à la foule auparavant.
Ilhan Omar, figure de la gauche américaine d'origine somalienne, est depuis longtemps une cible privilégiée de la droite américaine et particulièrement de Donald Trump. Le président l'a encore mentionnée mardi dans un discours dans l'Iowa. «Elle vient d'un pays qui est une catastrophe, ce n'est même pas un pays, franchement», a dit Donald Trump, qui multiplie depuis des mois les attaques contre la Somalie.
Source: AFP
Un influent conseiller de Trump admet que la mort d'Alex Pretti résulte probablement d'un manquement au «protocole»
Stephen Miller, très influent et très radical conseiller de Donald Trump, a déclaré mardi que la mort d'Alex Pretti à Minneapolis (nord) pouvait résulter d'un manquement au «protocole» des agents fédéraux qui l'ont tué, ce qui est un net changement de ton de sa part.
«Les renforts envoyés dans le Minnesota pour une mission de protection devaient être utilisés pour conduire des opérations rapides créant une barrière entre les équipes procédant aux arrestations et les perturbateurs. Nous examinons pourquoi l'équipe de la police de protection des frontières (CBP) pourrait ne pas avoir suivi le protocole», indique-t-il dans une déclaration transmise à l'AFP.
Après la mort d'Alex Pretti, Stephen Miller avait très vite pris la défense des agents de la police aux frontières qui ont abattu cet infirmier de 37 ans, en le traitant d'«assassin en puissance.»
Source: AFP
Blocage temporaire de l'expulsion d'un enfant de 5 ans
Un juge a temporairement bloqué l'expulsion hors des Etats-Unis d'un garçon de 5 ans arrêté avec son père la semaine dernière dans le Minnesota et devenu depuis l'un des symboles des méthodes dénoncées comme brutales de la police américaine de l'immigration.
«Toute expulsion ou transfert» de l'enfant et son père sont interdits tant que ceux-ci contestent leur détention «et jusqu'à nouvel ordre» de la justice, a décidé lundi le juge Fred Biery, du tribunal fédéral de San Antonio, au Texas, où ils sont détenus. Liam Conejo Ramos et son père Adrian Conejo Arias, originaire d'Equateur et présenté comme clandestin, ont été arrêtés le 20 janvier.
Leur cas a suscité une vague d'indignation après qu'une photo montrant le garçonnet apeuré, coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin, portant un sac à dos tenu par une silhouette vêtue de noir, est devenue virale. Deux versions s'opposent concernant sa prise en charge par la police de l'immigration.
Selon une représentante du réseau scolaire que l'enfant fréquentait, il a été utilisé comme «appât», forcé de frapper à la porte de son domicile pour faire sortir les personnes qui s'y trouvaient. Les autorités fédérales affirment au contraire qu'il a été récupéré devant chez lui après que son père eut pris la fuite.
Source: AFP
La mort de Renee Good et d'Alex Pretti fait peser un risque de nouveau «shutdown»
Confronté en octobre à la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis, Donald Trump encourt le risque d'un nouveau «shutdown», les démocrates étant déterminés à l'empêcher de financer sa lutte contre l'immigration après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux à Minneapolis.
Jusqu'au week-end dernier, le président américain et les principaux responsables républicains au Congrès semblaient proches de faire voter le reste du budget fédéral pour l'année fiscale 2026. L'obstacle de la Chambre des représentants était déjà passé et les sénateurs républicains étaient plutôt confiants quant à la possibilité de convaincre suffisamment de démocrates à voter en ce sens avant la date limite, vendredi prochain.
Mais la mort samedi d'Alex Pretti, deuxième victime de la police fédérale à Minneapolis (Nord) ce mois-ci, a rebattu les cartes et pourrait désormais faire de nouveau basculer le gouvernement fédéral dans la paralysie budgétaire. Le décès de cet infirmier de 37 ans sous les tirs d'agents fédéraux est en effet devenu un symbole de la politique migratoire répressive menée par le gouvernement, provoquant de très vives réactions.
Un nouveau «shutdown» aurait des conséquences pour de nombreux ministères, de la santé à la défense, en passant par les transports ou le logement mais, surtout, le ministère de la Sécurité intérieure (DHS), dont dépendent la police de l'immigration (ICE) et l'Agence de protection des douanes et frontières (CBP).
Source: AFP
Le basketteur français Wembanyama «horrifié» par les meurtres de l'ICE
Le joueur français de la NBA Victor Wembanyama s'est dit mardi «horrifié» par la mort de deux citoyens américains, tués à Minneapolis (nord) par des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancée par Donald Trump.
«Je vois les informations et suis horrifié», a répondu le pivot des San Antonio Spurs, interrogé en marge de l'entraînement de son équipe. Il a jugé «dingue que des personnes tentent de faire comme si assassiner des civils était quelque chose d'acceptable», alors que certains dans le gouvernement américain ont défendu les agents concernés.
Wembanyama mesure ses propos
La star française s'est cependant montrée prudente: «Dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi actuellement, je ne préfère donc pas entrer dans les détails.» «Je suis un étranger qui vit dans ce pays, je suis inquiet, c'est certain», a ajouté Victor Wembanyama, qui a assuré que cela expliquait en partie son hésitation à s'exprimer plus avant sur le sujet.
En pointe lors des manifestations «Black Lives Matter» durant le premier mandat de Donald Trump, le monde de la NBA s'était d'abord montré plutôt discret sur la situation à Minneapolis, ne réagissant quasiment pas après le décès le 7 janvier d'une première Américaine à Minneapolis, Renee Good, 37 ans, tuée par les tirs d'un agent fédéral.
Mais le décès samedi d'Alex Pretti, également tué par des tirs d'agents fédéraux et dont des vidéos de la mort ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, a suscité la réaction de plusieurs joueurs majeurs, à l'image du meneur des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, pour lequel cet infirmier de 37 ans «a été assassiné».
Source: AFP
L'Equateur affirme qu'un agent de la police américaine de l'immigration a tenté d'entrer dans son consulat de Minneapolis
Le ministère des Affaires étrangères de l'Equateur a dénoncé mardi une tentative d'incursion d'un agent de la police américaine de l'immigration dans son consulat à Minneapolis, sur fond de tensions autour des descentes ordonnées par l'administration Trump.
Le gouvernement de Daniel Noboa, l'un des plus proches alliés de Washington en Amérique latine, a adressé une note de protestation à l'ambassade des Etats-Unis à Quito à propos de cet événement, a indiqué le ministère dans un communiqué. Des fonctionnaires du consulat «ont empêché l'entrée de l'officier» de l'ICE mardi matin pour protéger «les Équatoriens qui se trouvaient alors dans le siège consulaire», a-t-il précisé.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme au visage dissimulé tenter de pénétrer dans le bâtiment, tandis qu'un fonctionnaire l'avertit qu'il n'y est pas autorisé. Le ministère demande à ce que «des actes de cette nature ne se reproduisent dans aucun des bureaux consulaires de l'Equateur aux Etats-Unis».
La semaine dernière, une photo montrant un enfant équatorien de 5 ans apeuré, escorté par un agent de l'ICE qui le tenait par son sac à dos Spiderman, a fait le tour du monde et attisé les protestations. Un juge a temporairement bloqué l'expulsion hors des Etats-Unis du jeune garçon arrêté avec son père, «jusqu'à nouvel ordre».
Source: AFP
Des agents de l'ICE viendront en mission aux JO en Italie
Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) viendront en mission en Italie pour les Jeux olympiques d'hiver (6-22 février), a indiqué mardi un porte-parole à l'AFP.
«Aux Jeux olympiques, le service de sécurité intérieure (HSI) de l'ICE soutiendra le Service de sécurité diplomatique du département d'Etat américain, ainsi que le pays hôte, afin d'évaluer et d'atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales», a déclaré l'agence dans un communiqué.
Source: AFP
Le gouverneur démocrate de Californie lance une enquête sur TikTok
Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi qu'il lançait une enquête sur TikTok après des plaintes d'utilisateurs affirmant que l'application avait censuré des contenus critiquant Donald Trump en lien avec les incidents survenus à Minneapolis où un infirmier de 37 ans a été tué par la police.
TikTok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est désormais sous contrôle américain. Des utilisateurs de l'application qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés comme l'impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.
Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que «TikTok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE», la police anti-immigration. Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos sur son profil qui avaient été signalées comme «non éligible à la recommandation». Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.
L'artiste Billie Eilish a également publié un message sur Instagram affirmant que TikTok censurait les contenus liés à l'ICE. Dans une story Instagram publiée lundi, Eilish a écrit: «TikTok fait taire les gens, au fait...»
Source: ATS
La presse affirme que le boss de l'ICE a été démis de ses fonctions, le gouvernement dément
La presse américaine avance que le chef de la police aux frontières, Gregory Bovino, l'un des symboles de la lutte acharnée menée par Donald Trump contre les migrants clandestins, a été démis de ses fonctions de «commandant itinérant». Le gouvernement américain a démenti lundi ces informations.
Gregory Bovino «n'a PAS été relevé de ses fonctions», a assuré sur X la porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, affirmant que le responsable était «un membre clé de l'équipe du président et un grand Américain». Le magazine américain «The Atlantic» avait plus tôt rapporté que Bovino avait été démis de ses fonctions de chef de la police aux frontières et allait retrouver son ancien poste en Californie, où il devrait prochainement prendre sa retraite.
Figure de la politique antimigrants du gouvernement, Gregory Bovino avait provoqué l'indignation de l'opposition démocrate en défendant les méthodes de ses policiers après la mort de deux citoyens américains, tués par des agents fédéraux à Minneapolis (nord).
Il avait notamment soutenu dimanche sur CNN que «les victimes, ce sont les agents», tout en vantant «la formation fantastique» et le «super boulot» de ces derniers qui «ont empêché de possibles tirs contre les forces de l'ordre» en abattant samedi Alex Pretti.
Source: AFP
Sous pression après les morts à Minneapolis, Trump joue l'apaisement
Donald Trump multiplie les gestes d'apaisement après la mort d'un deuxième Américain tué par la police de l'immigration.
Le décès d'Alex Pretti lors d'une manifestation samedi dans la plus grande métropole de l'Etat du Minnesota est une «tragédie» et le président «ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues», a dit la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse à la mi-journée.
Confronté à des critiques, y compris de son camp, sur la ligne dure adoptée dans cette ville du nord, le milliardaire a ensuite indiqué sur son réseau Truth Social avoir eu une «bonne conversation» téléphonique avec le gouverneur démocrate Tim Walz, puis avec le maire de Minneapolis, Jacob Frey.
Source: AFP
«Tout le monde est en danger!» La mise en garde de Salman Rushdie contre la violence politique aux Etats-Unis
«Tout le monde est en danger» aux Etats-Unis, a averti l'écrivain Salman Rushdie, qui a lui-même réchappé d'une violente attaque au couteau il y a trois ans, après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis.
Interrogé par l'AFP dimanche lors du festival du film de Sundance, dans l'Utah, l'écrivain américano-britannique de 78 ans a estimé que «l'idée du danger et de la violence était désormais proche de tout le monde dans ce pays». «Je pense que tout le monde est en danger maintenant», a-t-il alerté.
L'écrivain participait à l'avant-première de «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie», un documentaire adapté du «Couteau», son récit de l'attaque qui a failli le tuer en août 2022 en pleine conférence littéraire et lui a fait perdre l'usage d'un oeil. Son agresseur reprochait à l'auteur des «Versets sataniques», qui avait valu à Salman Rushdie une condamnation à mort par l'Iran en 1989, d'avoir «attaqué l'islam».
Il a été condamné l'année dernière à 25 ans de réclusion aux Etats-Unis. Pour Salman Rushdie, l'attaque dont il a été victime relève de «quelque chose de plus large». Dénonçant «une violence déchaînée par des individus sans scrupules qui utilisent des personnes ignorantes pour s'attaquer à (...) la culture», il a estimé que «pour ceux qui exercent un pouvoir autoritaire, la culture est l'ennemie».
Source: AFP
Un avocat républicain renonce à se présenter à l'élection de gouverneur du Minnesota
Un avocat qui a assisté juridiquement le policier de l'immigration américain qui a tué une femme au volant de sa voiture le 7 janvier à Minneapolis a annoncé lundi renoncer à briguer l'investiture républicaine au poste de gouverneur de l'Etat du Minnesota.
L'avocat Chris Madel, connu pour défendre notamment des agents des forces de l'ordre, explique dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux se désolidariser de la ligne de son parti, après la mort samedi d'un deuxième citoyen américain tué par la police fédérale à Minneapolis (nord).
«Je ne peux pas soutenir les représailles lancées par les républicains à l'échelle nationale contre les citoyens de notre Etat, ni me compter comme membre d'un parti qui le ferait», affirme-t-il, estimant que l'opération en cours à Minneapolis est allée trop loin. «Des citoyens américains, en particulier ceux de couleur, vivent dans la peur», déplore-t-il, dénonçant l'arrestation de nombre d'entre eux à Minneapolis par la police de l'immigration (ICE) «à cause de la couleur de leur peau».
L'avocat s'est fait récemment connaître en apportant une assistance juridique à Jonathan Ross, l'agent d'ICE qui a tué par balles le 7 janvier Renee Good au volant de sa voiture, mais qui n'est visé par aucune poursuite pénale ni mesure disciplinaire. Le retrait de Chris Madel illustre le malaise exprimé par des républicains, notamment des élus au Congrès, face à la politique adoptée par l'administration Trump pour lutter contre l'immigration.
Source: AFP