L'élue démocrate Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide lors d'un discours à Minneapolis

L'élue démocrate Ilhan Omar, très régulièrement ciblée par Donald Trump, a été interrompue mardi lors d'une réunion publique à Minneapolis par un homme qui a projeté un liquide sur elle, avant qu'il ne soit plaqué au sol, a constaté l'AFP.

Alors que cette figure de la gauche parlait derrière un pupitre, un homme s'est avancé et a projeté à l'aide d'une seringue un liquide non identifié en sa direction, avant d'être interpellé par un agent de sécurité. «La sécurité et la police de Minneapolis ont rapidement interpellé l'individu, qui est désormais détenu», a précisé le bureau de l'élue dans un communiqué. «L'élue va bien. Elle a poursuivi sa réunion publique parce qu'elle ne laisse pas les petites brutes l'emporter».

Elle tenait cet événement dans sa ville de Minneapolis. «Nous allons continuer, ces c******* ne vont pas s'en tirer comme ça», a-t-elle déclaré quelques secondes plus tard, et après avoir demandé une serviette. «Nous devons une fois pour toutes abolir la police de l'immigration et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem doit démissionner», lançait-elle à la foule auparavant.

Ilhan Omar, figure de la gauche américaine d'origine somalienne, est depuis longtemps une cible privilégiée de la droite américaine et particulièrement de Donald Trump. Le président l'a encore mentionnée mardi dans un discours dans l'Iowa. «Elle vient d'un pays qui est une catastrophe, ce n'est même pas un pays, franchement», a dit Donald Trump, qui multiplie depuis des mois les attaques contre la Somalie.

Source: AFP