Trump ordonne le limogeage d'une gouverneure de la Fed

Après les menaces de Trump, il n'y aura «pas d'invasion du Mexique», assure la présidente

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a assuré vendredi qu'il n'y aurait «pas d'invasion du Mexique» par des militaires américains, en réponse à un ordre de Donald Trump autorisant l'envoi de l'armée pour lutter contre les cartels de la drogue.

Photo: IMAGO/aal.photo

Le journal The New York Times a écrit vendredi que Trump avait secrètement autorisé le Département de la Défense à envoyer l'armée pour lutter contre les groupes criminels latino-américains liés au narcotrafic, que son administration a placés sur une liste d'organisations dites «terroristes»: six sont mexicains, un vénézuélien et un du Salvador.

Contacté par l'AFP, le Pentagone n'a pas encore confirmé la signature de l'ordre rapportée par le New York Times. Selon le journal il fournit une base officielle pour des opérations militaires en mer ou sur des territoires étrangers où opèrent les cartels.

«Nous avons été informés» de cet ordre et il n'a «rien à voir avec l'engagement de militaires ou d'une quelconque institution sur notre territoire», a déclaré Claudia Sheinbaum au cours de sa conférence de presse matinale habituelle.

«Les Etats-Unis ne vont pas venir au Mexique avec leurs militaires; nous coopérons, collaborons, mais il n'y aura pas d'invasion, cela est écarté, absolument écarté, et de plus, nous l'avons exprimé dans tous les appels: ce n'est pas permis, ni prévu par aucun accord», a martelé la présidente.

