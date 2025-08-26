Trump ordonne le limogeage d'une gouverneure de la Fed sur des allégations de fraude
Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait limogé une gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), Lisa Cook, sur des allégations de fraude pour un prêt immobilier personnel, faisant encore monter la pression contre la Banque centrale américaine, une institution indépendante.
Dans une lettre de la Maison Blanche signée de sa main et qu'il a publiée sur son réseau Truth Social, le président américain écrit à l'intéressée qu'elle est «limogée de son poste au Conseil des gouverneurs, avec effet immédiat».
Source: AFP
Une juge de Floride ordonne de démanteler l'Alcatraz des alligators
Une juge de Floride a interdit jeudi à l'administration Trump et aux autorités de Floride de détenir de nouveaux migrants dans le centre de rétention surnommé l'«Alcatraz des alligators» et leur a ordonné de retirer sous 60 jours de nombreux équipements, signifiant sa fermeture à terme. Dans la foulée de la décision, les autorités de Floride ont annoncé faire appel.
Le centre de rétention avait été monté en juin à la hâte avec lits superposés, cages grillagées, et pavillons de toile blanche, le tout sur un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades.
La Maison Blanche et les autorités locales l'ont surnommé l'«Alcatraz des alligators», en référence à l'ancienne île-prison de la baie de San Francisco que Donald Trump compte par ailleurs rouvrir. L'«Alcatraz des alligators» est devenu l'un des symboles de la politique migratoire répressive de Donald Trump.
Trump se rend auprès de policiers et militaires déployés à Washington
Donald Trump s'est rendu jeudi auprès de militaires déployés à Washington, auxquels il a assuré que son opération de rétablissement de l'ordre dans la capitale fédérale, très critiquée par l'opposition, allait durer «un certain temps».
«Nous allons rendre (la ville) sûre, et ensuite nous irons à d'autres endroits, mais nous allons rester ici un certain temps. Nous voulons que ce soit absolument parfait», a dit le président américain devant un centre de la police des parcs nationaux situé dans le quartier d'Anacostia, à Washington.
Il était entouré de membres de forces de l'ordre appartenant à diverses agences fédérales, à la police locale et à la police fédérale, ainsi que de militaires de la Garde nationale, un corps de réserve dont il a récemment ordonné le déploiement pour enrayer une criminalité selon lui hors de contrôle, ce que contestent les autorités locales.
Le républicain de 79 ans n'a pas, comme pouvaient le laisser entendre de précédentes déclarations, participé à une patrouille. Il a regagné la Maison Blanche après avoir prononcé un court discours puis distribué des pizzas et des hamburgers.
La Cour suprême autorise les coupes de Trump dans les fonds pour la recherche médicale liés à la diversité
La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a autorisé jeudi l'administration Trump à supprimer des centaines de millions de dollars de fonds dédiés à la recherche médicale liés aux initiatives en faveur de la diversité.
Un juge fédéral du Massachusetts (nord-est) avait bloqué en juin les coupes dans les subventions accordées aux National Institutes of Health (NIH), organismes supervisant la recherche médicale aux Etats-Unis, estimant qu'elles constituaient une discrimination raciale et un préjugé à l'encontre des personnes LGBT+.
L'administration Trump a annoncé supprimer près de 800 millions de dollars de financement destinés à la recherche au sein des NIH dans le cadre de sa campagne contre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, appelées "DEI".
Une Cour suprême divisée, 5 voix contre 4, a autorisé la mise en oeuvre de ces coupes budgétaires, mais les recours judiciaires se poursuivent devant des tribunaux inférieurs.
Les Etats-Unis suspendent la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers
Le gouvernement américain a annoncé jeudi suspendre la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers, accusés de «mettre en danger la vie des Américains» sur les routes aux Etats-Unis. «Nous suspendons toute délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux avec effet immédiat», a déclaré le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, sur le réseau X.
«Le nombre croissant de conducteurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et nuit aux moyens de subsistance des camionneurs américains», a-t-il ajouté.
Il n'a donné aucun chiffre permettant d'étayer cette accusation mais celle-ci est régulièrement relayée par les partisans du président américain Donald Trump au nom de sa politique de «l'Amérique d'abord». L'administration Trump a dénoncé par le passé le fait que nombre de ces chauffeurs routiers étrangers ne s'expriment pas ou mal dans la langue anglaise.
Après les menaces de Trump, il n'y aura «pas d'invasion du Mexique», assure la présidente
La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a assuré vendredi qu'il n'y aurait «pas d'invasion du Mexique» par des militaires américains, en réponse à un ordre de Donald Trump autorisant l'envoi de l'armée pour lutter contre les cartels de la drogue.
Le journal The New York Times a écrit vendredi que Trump avait secrètement autorisé le Département de la Défense à envoyer l'armée pour lutter contre les groupes criminels latino-américains liés au narcotrafic, que son administration a placés sur une liste d'organisations dites «terroristes»: six sont mexicains, un vénézuélien et un du Salvador.
Contacté par l'AFP, le Pentagone n'a pas encore confirmé la signature de l'ordre rapportée par le New York Times. Selon le journal il fournit une base officielle pour des opérations militaires en mer ou sur des territoires étrangers où opèrent les cartels.
«Nous avons été informés» de cet ordre et il n'a «rien à voir avec l'engagement de militaires ou d'une quelconque institution sur notre territoire», a déclaré Claudia Sheinbaum au cours de sa conférence de presse matinale habituelle.
«Les Etats-Unis ne vont pas venir au Mexique avec leurs militaires; nous coopérons, collaborons, mais il n'y aura pas d'invasion, cela est écarté, absolument écarté, et de plus, nous l'avons exprimé dans tous les appels: ce n'est pas permis, ni prévu par aucun accord», a martelé la présidente.
L'administration Trump est en train de réviser des rapports clés sur le climat
L'administration du président américain Donald Trump, notoirement climatosceptique, a annoncé réévaluer des rapports scientifiques de référence sur le climat, ouvrant la voie à leur révision, dans une nouvelle tentative de remise en cause du consensus scientifique sur le sujet.
Le ministre de l'Energie, Chris Wright, était interrogé mardi sur CNN sur le retrait d'internet des rapports d'évaluation nationale du climat, des documents utilisés depuis 25 ans dans l'élaboration des politiques de réponse au réchauffement climatique aux Etats-Unis.
C'est «parce que nous sommes en train de les réviser, et nous publierons des rapports mis à jour et accompagnés de commentaires», a-t-il répondu. Une démarche inédite qui survient quelques mois après le renvoi par l'administration en avril des auteurs de la sixième édition de ce rapport, qui devait sortir en 2027.
RSF accuse Trump d'«instrumentaliser la liberté d'expression» contre le Brésil
Reporters sans frontières a dénoncé jeudi la «vision déformée» de la liberté d'expression brandie par Donald Trump pour justifier ses droits de douane de 50% contre le Brésil, et appelé le pays latino-américain à ne pas renoncer à réguler les réseaux sociaux.
L'administration Trump a invoqué une supposée «chasse aux sorcières» contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié jugé pour tentative de coup d'Etat.
Elle a aussi fustigé des décisions de la justice brésilienne prises contre des plateformes numériques américaines dans le cadre de la lutte contre la désinformation en ligne. En plus de ses surtaxes punitives, Washington a imposé des sanctions au juge Alexandre de Moraes, en charge du procès Bolsonaro à la Cour suprême.
«La liberté d'expression ne justifie pas la désinformation et elle ne doit pas servir de bouclier à l'influence des entreprises", a estimé RSF. Pour l'ONG, «le Brésil ne doit pas renoncer à ses efforts légitimes de réglementation visant à renforcer le droit à une information fiable et à protéger le débat démocratique en ligne».
Trump revient sur 7 milliards de subventions pour les panneaux solaires
Le gouvernement américain a annoncé jeudi mettre fin à un dispositif de subventions fédérales pour l'installation de panneaux solaires sur les toits de centaines de milliers de foyers américains défavorisés. Cette mesure est la dernière d'une série visant à mettre des bâtons dans les roues des projets d'énergie renouvelable.
C'est l'Inflation Reduction Act, l'immense loi climatique de l'ancien président démocrate Joe Biden passée en 2022, qui mettait en place ce programme de soutien au photovoltaïque, prévu pour bénéficier à plus de 900'000 familles via diverses structures.
Mais les fonds dédiés à ce dispositif ont été annulés par la vaste loi budgétaire de l'actuel président américain Donald Trump passée au début juillet par le congrès américain, a affirmé jeudi Lee Zeldin, le patron de l'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA).
Camouflet pour Trump! La justice suspend les travaux à l'«Alcatraz des alligators»
La justice américaine a ordonné jeudi la suspension temporaire de toute nouvelle construction pour le centre de rétention pour migrants de Floride nommé «Alcatraz des alligators», devenu l'un des symboles de la politique migratoire musclée du gouvernement de Donald Trump.
Le centre de rétention a été monté en juin à la hâte avec lits superposés, cages grillagées, et pavillons de toile blanche, le tout sur un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades. Les immigrés déjà détenus dans le centre peuvent y rester, mais une juge fédérale de Miami a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction pendant deux semaines.
La décision de la juge Kathleen Williams fait suite à une procédure intentée par deux associations environnementales, Friends of the Everglades et Center for Biological Diversity. Elles estiment que ce centre de rétention menace l'écosystème fragile des marécages alentours et a été construit sans études d'impact environnemental.
Lors d'une visite sur place début juillet, le président américain Donald Trump s'est moqué des immigrés clandestins qui risqueraient en cas d'évasion d'être attaqués par les alligators, même si les attaques contre les humains sont rarissimes.
