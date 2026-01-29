Trump durcit le ton après la suspension de deux agents de l'ICE

Changement de ton. L'administration Trump, qui avait joué l'apaisement ces derniers jours face à la vague d'émotions suscitée par la mort de deux Américains à Minneapolis, a de nouveau durci ses propos mercredi envers cette ville devenue l'emblème de sa politique migratoire.

La police aux frontières a annoncé qu'elle avait suspendu dès samedi deux agents impliqués dans la mort d'Alex Pretti, tué de dix coups de feu. Une procédure «standard», a affirmé un porte-parole à l'AFP. Il s'agit bien, selon le «New York Times», des deux policiers qui ont ouvert le feu sur l'infirmier que plusieurs agents maîtrisaient au sol.

Le président américain Donald Trump, après avoir promis une «petite désescalade» et un retrait partiel des hommes masqués qui quadrillent la cité du Midwest, a renoué avec sa rhétorique incendiaire en s'en prenant au maire démocrate de Minneapolis Jacob Frey, pour avoir déclaré qu'il «n'appliquerait pas les lois fédérales sur l'immigration».

«Est-ce que quelqu'un (...) pourrait lui expliquer que cette déclaration constitue une violation très grave de la loi et qu'il JOUE AVEC LE FEU», a lancé Donald Trump sur sa plateforme Truth social.

