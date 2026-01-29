Le déploiement militaire voulu par Trump a coûté près de 500 millions de dollars. Très critiqué, il visait essentiellement des villes démocrates au nom d'une lutte contre la criminalité.

Le déploiement critiqué de moyens militaires dans les rues de grandes villes américaines par Donald Trump a coûté près de 500 millions de dollars l'an dernier, selon une estimation d'un organisme du Congrès publiée mercredi. Le président américain a envoyé ou tenté d'envoyer des troupes dans plusieurs villes dirigées par ses opposants démocrates, comme la capitale Washington ou Los Angeles, au nom de ce qu'il a présenté comme de la lutte contre la criminalité.

Ces opérations ont rencontré beaucoup d'opposition dans les villes concernées, y compris dans les rues, ainsi que devant les tribunaux, dont la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Donald Trump avait d'ailleurs annoncé fin décembre retirer la Garde nationale, une unité de réserve de l'armée, de Chicago, Portland et Los Angeles après une série de revers judiciaires.

Dans une réponse publiée mercredi à la demande d'un élu démocrate, Phillip Swagel, qui dirige le Congressional budget office (CBO), un organisme du Congrès sans attache partisane, a estimé que ces décisions avaient «coûté environ 496 millions de dollars» en 2025. L'opération la plus chère est celle qui concerne Washington, avec 223 millions de dollars pour financer quelque 2600 militaires de la Garde nationale.

Ces déploiements vont continuer de coûter plusieurs dizaines de millions de dollars par mois cette année, selon Phillip Swagel, qui reconnaît toutefois qu'une telle évaluation est «très incertaine» car il est difficile de prédire «leur échelle, durée et localisation». Dans les paramètres actuels de ces opérations, il a évoqué les chiffres de 6 millions de dollars par mois à La Nouvelle-Orléans, 28 à Memphis et 55 à Washington.