Des tirs ont été entendus autour du palais présidentiel de Miraflores de Caracas lundi vers 20h00 (00h00 GMT mardi), selon plusieurs témoins contactés par l'AFP, mais ceux-ci ont cessé et la situation était sous contrôle selon une source proche du pouvoir qui a évoqué des vols de drones.

Selon cette source, des drones non identifiés ont volé près du palais, déclenchant des tirs des équipes de sécurité. Ces tirs surviennent un peu plus de deux jours après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par des troupes américaines au terme d'une attaque spectaculaire sur la capitale.

Le ministère de la Communication n'a pas répondu aux appels de l'AFP pour confirmer les faits. «C'est arrivé après 8 heures du soir (20h00). Ça sonnait comme des détonations, très rapprochées, comme 'po po po'. Ça ne sonnait pas fort comme ce qui s'était passé auparavant (comme samedi avec des explosions, ndlr)», a expliqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat un habitant vivant à cinq pâtés de maison du palais.

«La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de voir s'il y avait des avions qui survolaient, mais non. J'ai seulement vu deux lumières rouges dans le ciel. Ça a duré environ une minute. Tout le monde regardait par la fenêtre pour voir s'il y avait un avion ou ce qui se passait», a-t-il indiqué. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir ce qui ressemble à des balles traçantes s'envoler vers le ciel vers une cible invisible.

