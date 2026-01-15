La famille de Renee Nicole Good lance une enquête civile

La famille de Renee Nicole Good ​tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration​ a annoncé mercredi le lancement d'une enquête civile pour faire la lumière sur les circonstances de cette mort qui a suscité une vague d'indignation dans le pays.

Le cabinet d'avocats Romanucci & Blandin, qui représente notamment la veuve de Renee Nicole Good et ses enfants, a déploré dans un communiqué que les autorités ne faisaient preuve d'«aucune transparence» dans cette affaire.

«A Minneapolis comme dans tout le pays les gens se soucient profondément de ce qui est arrivé à Renee Good le 7 janvier 2026, et veulent comprendre comment elle a pu être tuée dans la rue après avoir déposé son enfant à l'école», avance l'avocat Antonio Romanucci, cité dans le communiqué.

Dans cette affaire, les élus démocrates locaux déplorent que la thèse officielle de la légitime défense, défendue par l'ensemble de l'appareil d'Etat, Donald Trump en tête, rende l'enquête du FBI totalement biaisée.

Se basant sur de nombreuses vidéos prises pendant les faits, ils jugent qu'à aucun moment la victime – tuée dans sa voiture alors qu'elle participait à une action pour gêner la police de l'immigration (ICE) – ne représentait un danger pour le policier qui l'a abattue. Jusqu'à présent, ce dernier, Jonathan Ross, n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension.

Source: AFP