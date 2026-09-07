Donald Trump propose de rebaptiser le Nouveau-Mexique «New America», après avoir déjà suggéré de renommer plusieurs lieux. La gouverneure démocrate rejette l'idée et l'accuse de détourner l'attention des difficultés économiques et de la hausse des prix.

AFP Agence France-Presse

Après un lac, un détroit et un golfe, c'est un Etat américain que Donald Trump a suggéré dimanche de repabtiser: le Nouveau-Mexique en «Nouvelle Amérique», une surenchère surtout vue comme une diversion des sujets impopulaires. «Beaucoup de gens ont suggéré de changer le nom du Nouveau-Mexique (...) pour NEW AMERICA», a écrit le président républicain sur son réseau Truth au sujet de cet Etat du sud des Etats-Unis. «C'est tellement plus prestigieux et plus beau pour les habitants de cet Etat qui a un potentiel incroyable. Waouh, j'adore ça !!!»

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Sa proposition, qui a été immédiatement rejetée par la gouverneure de l'Etat, intervient quelques jours après que Trump a signé un décret visant à rebaptiser le lac Ontario (nord-est) en «Lake America», en pleine guerre commerciale avec le Canada voisin. La Maison Blanche a republié une image provenant du compte Truth Social de Donald Trump, sur laquelle on voit la partie «Mexico» du nom de l'Etat barrée et remplacée par «America».

Détourner l'attention

D'après des médias américains, cette idée trouve son origine dans un canular sur internet. La gouverneure démocrate de l'Etat, Michelle Lujan Grisham, a déclaré à la chaîne Fox News que ce nom «n'est pas sujet à débat; il est le nôtre depuis bien avant la création des Etats-Unis». Elle a ajouté que le président cherchait à «détourner l'attention des Américains» de problèmes tels que la flambée des prix de l'essence.

La semaine dernière, Donald Trump a proposé de renommer le détroit d'Ormuz en «détroit Trump», un point de passage stratégique et de friction dans la guerre déclenchée en février par les Etats-Unis et leur allié Israël contre l'Iran. Il a aussi unilatéralement rebaptisé en janvier 2025, au tout début de son deuxième mandat, le Golfe du Mexique en «Golfe d'Amérique», une décision contestée par Mexico.

Le Canada a également rejeté l'initiative de renommer le lac Ontario, frontalier des deux pays. Cette obsession pour les noms est perçue par observateurs et détracteurs comme une tentative de détourner l'attention.

La cote de popularité de Donald Trump est au plus bas, et sa formation politique, le parti Républicain, redoute une sévère défaite en novembre lors d'élections qui décideront du contrôle du Congrès – à majorité conservatrice jusqu'ici. Un influenceur de droite radicale, Matt Walsh, y voit même un «cadeau» pour la gauche, alors que «le défi numéro un des Républicains lors des 'midterms' sera de répondre à l'accusation selon laquelle ils n'ont pas utilisé leur mandat pour servir les intérêts des Américains moyens».