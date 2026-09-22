DE
FR

de
A New York, l'étrange entente entre Trump et Mamdani

Donald Trump et Zohran Mamdani se sont rencontrés lundi à Manhattan pour discuter migration et logements abordables. Malgré leurs désaccords marqués, ils ont convenu d'améliorer leur dialogue pour ce projet ambitieux à New York.
Publié: 10:24 heures
1/2
Donald Trump et le maire de New York Zohran Mamdani se sont vus lundi à Manhattan.
Photo: New York Daily News/TNS/ABACA
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump et le maire de New York Zohran Mamdani ont de nouveau donné l'image lundi d'une relation chaleureuse, à l'occasion d'un échange sur la politique migratoire du président américain et sur un projet immobilier de plusieurs milliards de dollars.

Lors d'une conférence de presse commune après leur rencontre à huis clos dans la résidence de l'édile à Manhattan, le président américain a estimé que le jeune élu issu de la gauche du Parti démocrate, opposant résolu à sa politique, avait le «potentiel» pour être un «grand maire». Mamdani a qualifié leur conversation de «productive», ajoutant que tous deux avaient été «très francs au sujet de (leurs) nombreux désaccords».

Il a indiqué qu'ils avaient convenu «d'instaurer un nouveau niveau de dialogue» entre leurs équipes autour d'un projet de grande envergure de construction de logements abordables dans l'arrondissement du Queens. «Ca fait cinquante ans qu'on parle de développer (ce projet). Peut?être qu'ils ont une chance de le faire», a commenté le président, né à New York.

Sourires et amabilités

Zohran Mamdani a également dit avoir expliqué à Donald Trump qu'une de ses «priorités» était le sort des milliers de New-Yorkais originaires d'Haïti menacés après la révocation fin juillet d'un statut de protection temporaire qui leur permettait de vivre et de travailler légalement aux Etats-Unis depuis 2010. «J'ai apprécié que cela soit pris en considération», a-t-il poursuivi.

A lire aussi
Um Trump bei Laune zu halten, startete der französische Präsident eine beispiellose Charmeoffensive.
Rencontre à l'AG de l'ONU
Après son rapprochement avec Carney, Macron va se frotter à Trump
NYC: Mayor Mamdani Celebrates African Heritage At Gracie Mansion
Des conservateurs s'indignent
New York commémore le 11-Septembre avec son maire Mamdani au lieu de Trump

Par le passé, le premier maire musulman de l'histoire de New York a aussi reproché à Trump de défendre les Américains les plus riches alors qu'il a été élu sur des promesses liées au pouvoir d'achat. «Je continuerai à avoir des conversations avec le président et, honnêtement, avec toute personne capable d'apporter du soulagement aux habitants de cette ville», a assuré Mamdani.

Après des mois d'échanges acrimonieux, les deux hommes se sont rencontrés à la Maison Blanche peu après l'élection du maire en novembre 2025. Dans le Bureau ovale, ils ont fait assaut de sourires et d'amabilités, promettant de travailler ensemble.

Durant la campagne municipale, Trump, 80 ans, avait qualifié Mamdani, 34 ans, de «petit communiste». Ce dernier, issu de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), s'était lui présenté comme une figure de la résistance face au président accusé notamment de «fascisme». Les deux hommes s'étaient ensuite revus à la Maison Blanche au mois de février, hors presse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus