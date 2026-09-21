Donald Trump et Emmanuel Macron vont se rencontrer lundi en marge de l'AG de l'ONU à New York. Cette annonce survient juste après celle d'un rapprochement entre Paris et Ottawa.

Après son rapprochement avec Carney, Macron va se frotter à Trump

Après son rapprochement avec Carney, Macron va se frotter à Trump

AFP Agence France-Presse

Donald Trump rencontrera son homologue français Emmanuel Macron lundi après-midi à New York, où les deux dirigeants doivent participer cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, a annoncé la Maison Blanche. L'entretien est prévu à 17h35 locales (23h35 à Paris), selon l'agenda du président américain publié dimanche soir.

Donald Trump doit être reçu juste avant par le maire de New York, Zohran Mamdani, jeune élu issu de la gauche du Parti démocrate et opposant résolu à sa politique. Macron rejoindra New York depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français de l'Atlantique Nord où le chef de l'Etat a rencontré dimanche le Premier ministre Mark Carney.

Les deux dirigeants y ont défendu la «souveraineté» de leurs pays et plaidé pour un «rapprochement» «profond» face aux rodomontades de Donald Trump. Le président américain menace régulièrement le Canada d'annexion et a publié dernièrement une carte couvrant toute la région du drapeau américain, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon.

Zelensky aussi au programme

Après son arrivée lundi à New York, Emmanuel Macron doit multiplier les entretiens consacrés aux crises internationales. Outre Donald Trump, il compte au cours de son séjour s'entretenir notamment avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'Elysée travaille également à plusieurs rencontres avec des dirigeants du Moyen-Orient, parmi lesquels le président iranien Massoud Pezeshkian.

Les dirigeants français et américain sont confrontés dans leurs pays à des prix des carburants record sous l'effet de l'envolée des prix du pétrole dans un contexte d'intensification des hostilités entre l'Arabie saoudite et les combattants pro-iraniens Houthis du Yémen.

Le président français rencontrera aussi les principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, sujet que Paris souhaite voir davantage pris en compte dans les enceintes internationales.

Défense du multiralisme

Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, prévu mardi, il compte défendre «un multilatéralisme efficace» fondé sur des coalitions d'Etats et d'acteurs capables de produire des résultats concrets, selon l'Elysée.

«L'organisation des Nations unies va mal» et «l'efficacité de l'action multilatérale aujourd'hui est douteuse», a estimé vendredi la présidence française lors d'un briefing à la presse, soulignant le désengagement progressif des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.