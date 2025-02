1/4 La famille Kim règne d'une main de fer depuis 1948 sur la Corée du Nord. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Il aura fallu deux tentatives à Timothy Cho pour parvenir à échapper au régime ultra-répressif de Kim Jong Un. La première fois, il est intercepté à la frontière chinoise et renvoyé manu militari en Corée du Nord, où il sera torturé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher, confie-t-il à LADbible, mardi 18 février.

Lors de sa seconde fuite, il est de nouveau arrêté par la police chinoise. Mais cette fois, à la place d’être renvoyé dans son pays, il est envoyé aux Philippines. Il décide finalement de s'installer au Royaume-Uni.

S’il a tant risqué sa vie pour fuir, c’est parce qu’il était condamné à travailler dans une mine de charbon – un sort auquel peu survivent –, un châtiment imposé par le régime en représailles à la fuite de son père. Son précieux témoignage permet de mettre en lumière les règles les plus strictes et absurdes du mystérieux régime de la famille Kim en place depuis 1948 en Corée du Nord.

1 Internet, téléphone et télévision

Dans son interview au média britannique, Timothy Cho raconte que l’accès aux téléphones portables en Corée du Nord est un privilège réservé à «l’élite» du régime. Mais même pour ces rares privilégiés, les restrictions sont drastiques. «Les messages et les appels sont sur écoute. Il n’y a pas d’Internet, pas de YouTube, pas de Facebook, pas de Zoom», confie-t-il.

Les télévisions, elles, sont autorisées, mais leur contenu est tout aussi contrôlé. «Quand vous achetez une télévision, la police vient et supprime toutes les chaînes sauf une. Vous êtes censé regarder les programmes de la famille Kim, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», précise-t-il.

2 Vêtement et coiffure

Le régime contrôle tous les détails de la vie des Nord-Coréens jusqu'à leur coiffure. «Dans ce pays, on ne peut avoir que certaines coupes de cheveux. C'est une farce sinistre. Si vous avez la même coiffure que le leader, vous pouvez finir en prison en Corée du Nord».

Pas de grande liberté non plus en ce qui concerne l'habillement. «Vous ne pouvez pas avoir de jeans, car ils disent que c'est produit aux Etats-Unis et que les Etats-Unis sont le plus grand ennemi», tranche celui qui vit désormais au Royaume-Uni.

3 Déplacements

Pour se déplacer dans les villes et villages voisins, les Nord-Coréens doivent demander une autorisation aux autorités. Une situation qui exaspère Timothy Cho: «Au Royaume-Uni, nous avons le privilège de pouvoir voyager entre Londres et Manchester, Birmingham, partout ailleurs. Il suffit d’acheter un billet de train pour monter à bord.» A l'opposé du pays de Kim Jong Un: «En Corée du Nord, à chaque étape de déplacement entre les villes et les villages, il faut des autorisations de déplacement et des documents pour se déplacer.»

Et mieux vaut ne pas penser à voyager en dehors des frontières: «Quand nous sommes nés, nous ne nous attendions pas à quitter le pays. Nous n’aurions jamais pensé à cela parce que nous sommes nés sans passeport dans ce pays. C’est pourquoi nous l’appelons un pays-prison.»