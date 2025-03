Elon Musk annonce l'acquisition de X par sa start-up d'IA xAI, valorisant la plateforme à 33 milliards de dollars. Cette fusion souligne les liens étroits entre les deux entreprises et l'ambition de Musk dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Elon Musk a annoncé vendredi que sa start-up d'intelligence artificielle (IA) générative, xAI, avait acquis X, son réseau social, «dans le cadre d'une transaction entièrement en actions», qui valorise la plateforme à 33 milliards de dollars hors dette.

«Les avenirs de xAI et de X sont intimement liés», a-t-il assuré dans un message sur X. Le patron de Tesla et SpaceX avait racheté Twitter fin 2022 pour 44 milliards de dollars et s'est servi du réseau social notamment pour faire campagne pour Donald Trump.