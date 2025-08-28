DE
Une session dégénère
Des sénateurs mexicains en viennent aux mains après un débat houleux

Une altercation physique a éclaté au Sénat mexicain mercredi, impliquant le président de l'assemblée et un sénateur d'opposition. L'incident fait suite à un débat tendu sur des allégations d'appels à une intervention militaire américaine contre les cartels de drogue.
Alejandro Moreno est monté à la tribune et s'en est pris physiquement à Gerardo Fernández Noroña, le président du Sénat.
Des sénateurs mexicains en sont venus aux mains mercredi, après un débat houleux. Ce dernier concernait les appels présumés de l'opposition de droite à une intervention militaire des Etats-Unis contre les cartels de la drogue.

La bagarre a opposé le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, et un sénateur de l'opposition de droite, Alejandro Moreno, qui s'étaient affrontés verbalement quelques jours auparavant au sujet d'accusations de trafic de drogue contre le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Alejandro Moreno a dénoncé Nicolás Maduro auprès du procureur général pour ses liens présumés avec les cartels mexicains et a insinué qu'il était lié à des activités illégales présumées du parti de gauche au pouvoir. Gerardo Fernández Noroña a rejeté ces accusations.

Des bousculades et une claque

Après la séance de mercredi, Alejandro Moreno est monté à la tribune et s'est approché furieux de Gerardo Fernández Noroña à qui il reprochait de ne pas lui avoir donné la parole. Il l'a poussé à plusieurs reprises et lui a donné une gifle dans le cou, puis a mis au sol un homme qui s'était interposé.

Le débat législatif s'est envenimé lorsque la grande majorité pro-gouvernementale a accusé le PRI et le PAN conservateur d'avoir demandé une intervention militaire des Etats-Unis, ce que ces partis nient.

Une interview met le feu aux poudres

La gauche fonde son accusation sur une récente interview de la sénatrice conservatrice Lilly Téllez accordée à la chaîne américaine Fox News, dans laquelle elle dénonçait l'infiltration des cartels au sein du gouvernement mexicain.

Il y a deux semaines, des médias américains ont indiqué que le président Donald Trump avait donné l'ordre aux forces armées de lutter contre les cartels latino-américains désignés par les Etats-Unis comme des organisations «terroristes» mondiales.

