Tragédie à Las Cruces: une fusillade a fait 3 morts et 15 blessés. Le maire appelle la communauté à rester unie face à cet événement dramatique, survenu lors d'un rassemblement de voitures impliquant des groupes rivaux.

Des dizaines de douilles ont été retrouvées. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une fusillade aux Etats-Unis a causé la mort de trois personnes et fait quinze blessés vendredi soir dans la ville de Las Cruces, près de la frontière avec le Mexique, ont fait savoir les autorités locales samedi.

Jeremy Story, le chef de la police de cette ville située dans l'Etat du Nouveau-Mexique, a évoqué lors d'une conférence de presse une «scène de crime gigantesque» et une «altercation entre deux groupes de personnes ayant dégénéré en coups de feu». «Il y a eu un rassemblement de voitures dans un parc», où quelque 200 personnes étaient présentes, a-t-il ajouté, précisant que les deux groupes avaient eu «des problèmes auparavant» et que cela s'était «aggravé la nuit dernière».

Une soixantaine de douilles de pistolet ont été retrouvées sur place. Deux jeunes hommes de 19 ans ont perdu la vie, ainsi qu'un adolescent de seize ans. Les personnes blessées ont entre 16 et 36 ans. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant. «Je demande à la communauté de se rassembler, de rester forte et unie, alors que nous essayons de guérir et de faire face à cet événement tragique», a déclaré le maire de Las Cruces, Eric Enriquez, lors de la conférence de presse.