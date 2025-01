Ce samedi, des milliers de manifestants ont afflué dans la ville Riesa, en Allemagne, pour empêcher le congrès du parti d'extrême droite de se tenir. Lors d'échauffourées avec les forces de l'ordre, un député de gauche et son collègue ont reçu des coups violents.

1/4 Depuis les premières heures de la matinée, des manifestations contre l'AfD ont lieu dans la petite ville allemande de Riesa. Photo: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller et AFP

Les premières manifestations de protestation ont commencé avant même le congrès de l'AfD qui s'est tenu samedi matin à Riesa, en Saxe. «La situation est dynamique mais calme», a déclaré un porte-parole de la police au matin. Il y a cependant eu des tentatives isolées de forcer les barrages de police et des feux d'artifice auraient également été lancés sur les policiers. De plus, certains véhicules d'intervention auraient été endommagés et tagués. Deux policiers ont aussi été légèrement blessés.

Peu avant midi, il devient clair que le début du congrès devra être reporté en raison des protestations. Le coprésident de l'AfD, Tino Chrupalla, a finalement ouvert la réunion avec plus de deux heures de retard. Lors de celle-ci, Alice Weidel est devenue la candidate officielle au poste de chancelier. Elle a été élue à l'unanimité.

Tino Chrupalla a profité du début du congrès pour faire de graves reproches aux manifestants: «Ceux qui menacent les participants de ce congrès et attaquent les policiers se comportent comme des antidémocrates et des terroristes», a-t-il déclaré. Il a également remercié les forces de l'ordre pour leur engagement. La police avait déclaré au préalable s'attendre à ce que jusqu'à 10'000 manifestants se rassemblent contre le parti d'extrême droite.

«Aujourd'hui, nous remplissons les rues de Riesa de diversité, de solidarité et d'ouverture», a déclaré Mascha Meier du groupe d'action Widersetzen (que l'on peut traduire en français par «Résister»). Environ 40% des voix pour l'AfD lors des dernières élections régionales provenaient de Riesa. Il semblait donc évident d'y organiser le congrès du parti. Au total, près de 3200 membres des forces d'intervention ont dû être mobilisés pour protéger les quelque 600 délégués.

Un député et son accompagnateurs ont pris des coups

Sur une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, on peut voir un policier pousser à plusieurs reprises un chien de service contre un manifestant, soi-disant parce que l'homme s'était déplacé du mauvais côté de la route. Le policier presse de plus en plus le chien contre l'homme avec force, il prend même parfois son élan avant d'envoyer le berger allemand contre le manifestant. Comme le rapporte le «Spiegel», une plainte a été déposée entre-temps suite à cet incident, raison pour laquelle la police de Saxe ne s'exprimera pas sur ce qui s'est passé.

Selon le parti de gauche Die Linke, des officiers de police ont aussi asséné un violent coup de poing au visage du député du Land Nam Duy Nguyen, qui observait les manifestations sans y participer. Un de ses collègues a aussi été blessé. «Nous sommes vraiment désolés qu'un député et son accompagnateur aient subi des dommages au cours de l'intervention policière», a déclaré le commissaire de police Lutz Rodig. «Ce n'était certainement pas l'intention de notre action.»

De son côté, Die Linke a déposé une plainte pénale contre les fonctionnaires responsables de ces violences. Le député et son équipe ont précisé qu'ils se trouvaient «en marge d'une intervention policière» et qu'ils étaient «clairement identifiables par leurs gilets d'observateurs parlementaires». Bien que Nam Duy Nguyen ait rappelé à plusieurs reprises aux policiers son statut de député au parlement régional, «ils l'ont frappé, lui et son accompagnateur», souligne le parti de gauche.

« La violence policière sape la confiance des citoyens et ne doit en aucun cas être acceptée Ines Schwerdtner, coprésidente du parti Die Linke »

«Nous sommes horrifiés par l'agression de notre député Nam Duy Nguyen et de son collègue», a déclaré Jan van Aken, président fédéral de Die Linke. La coprésidente Ines Schwerdtner a appelé tous les partis politiques en Saxe et dans le pays à «condamner sans appel cette attaque». L'observation parlementaire est «un bien précieux qui doit être défendu dans l'intérêt de la démocratie et de l'Etat de droit», a-t-elle déclaré avant d'ajouter: «La violence policière sape la confiance des citoyens et ne doit pas être acceptée.»

Alice Weidel veut «démolir toutes les éoliennes»

Alice Weidel a annoncé qu'un gouvernement auquel elle participerait «démolirait toutes les éoliennes». «A bas ces moulins à vent de la honte», a-t-elle déclaré peu après son élection samedi lors du congrès du parti à Riesa. Elle a en outre annoncé qu'un gouvernement avec l'AfD remettrait «naturellement en service les centrales nucléaires en état de marche». Pour les centrales à charbon, elle a demandé des durées d'exploitation plus longues.

Dans son discours, elle a esquissé ses plans concernant les mesures qu'elle souhaiterait mettre en œuvre dans les 100 premiers jours suivant sa prise de pouvoir. Elle y a également promis que l'Allemagne achèterait à nouveau le gaz russe du gazoduc Nordstream qui traverse la mer Baltique. «Nous allons remettre Nordstream en service, vous pouvez compter sur nous», a déclaré Alice Weidel.

Elle a également remercié Elon Musk pour avoir partagé le flux du congrès sur sa plateforme X et a parlé pour la première fois de «remigration», un mot particulièrement employé par l'extrême droite et les milieux conspirationnistes pour parler du retour, souvent forcé, des immigrés non européens dans leur pays d'origine. Dans les sondages actuels, l'AfD se situe en deuxième position au niveau national, avec environ 18 à 21% des voix.