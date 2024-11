1/4 C'est le fruit que craignent deux femmes politiques suédoises. Photo: imago images/Manfred Segerer

Janine Enderli

La phobie d'une ministre suédoise fait actuellement des remous au Parlement suédois. Les bananes provoquent de véritables crises d'angoisse à Paulina Brandberg, ministre suédoise de l'Égalité des chances. Aucun fruit ne peut entrer dans le bâtiment du gouvernement. Dans des e-mails divulgués, Paulina Brandberg aurait demandé à ses collaborateurs d'interdire tout accès à ce fruit dans les locaux. Selon le site d'information suédois «Expressen», ces mesures seraient particulièrement appliquées avant les événements VIP et les grandes réceptions.

En 2020 déjà, la ministre se serait exprimée pour la première fois sur sa peur chronique. Elle avait la «phobie la plus étrange au monde... la phobie des bananes», pouvait-on lire à l'époque dans un post sur X. Entre-temps, les messages ont été supprimés.

L'odeur ou la vue peut déclencher des vomissements

Pour «Expressen», Paulina Brandberg confirme les rumeurs. Elle souffre effectivement d'une phobie. Les bananes déclencheraient chez elle une sorte de «réaction allergique». Elle suivrait déjà une thérapie pour cette maladie.

Mais elle n'est pas la seule dans cette situation. Une deuxième femme politique suédoise souffrirait également d'une phobie des bananes. Teresa Carvalho, députée social-démocrate, partage le même sort. «Nous avons peut-être eu de nombreux débats difficiles, mais sur cette question, nous sommes unis contre un ennemi commun.»

La phobie de la banane peut être déclenchée par l'odeur ou la simple vue du fruit. Les conséquences peuvent être un fort dégoût, des nausées ou de l'anxiété. Comme pour de nombreuses phobies rares, les causes sont difficiles à déterminer. Selon les experts, elle trouve souvent son origine dans l'enfance.

La peur des bananes n'est pas la seule phobie qui semble étrange au premier abord. Voici trois exemples qui montrent à quel point les peurs peuvent être particulières:

1 Peur de danser

Si tu es chorophobe, tu as une peur bleue de la danse. Malheureusement, le pronostic est assez sombre pour tous ceux qui en souffrent. Malgré les tentatives de différents groupes d'interdire la danse, le projet a peu de chance d'aboutir. On ne peut que conseiller aux personnes souffrant de chorophobie de se méfier des fêtes et des établissements de danse.

2 La peur des belles femmes

Alors que la gynophobie décrit la peur générale des femmes, la vénustraphobie (ou la caligynephobie) en est une forme spécifique. Elle représente la peur des femmes particulièrement attirantes.

3 La phobie de l'urine

Cette phobie doit être incroyablement difficile. En effet, les personnes souffrant d'urophobie sont confrontées quotidiennement à leur peur: celle d'uriner ou d'avoir besoin d'uriner.