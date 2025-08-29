il y a 46 minutes

Une nouvelle flotille en partance dimanche vers Gaza pour «prévenir le génocide»

Une flottille avec de l'aide humanitaire et des activistes dont Greta Thunberg partira dimanche de Barcelone pour tenter de «rompre le siège illégal de Gaza», selon ses organisateurs.

Les bateaux de cette nouvelle flottille en direction du territoire palestinien chercheront «à arriver à Gaza, livrer l'aide humanitaire, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire et ensuite apporter plus d'aide, et ainsi également briser définitivement le blocus illégal et inhumain d'Israël sur Gaza», a annoncé samedi dans une interview à l'AFPTV la Suédoise Greta Thunberg.

Photo: AFP

Cette mission, baptisée «Global Sumud Flotilla», est différente des précédentes car «maintenant, nous avons beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique», a affirmé l'activiste de 22 ans à Barcelone.

À la flottille s'ajouteront «des dizaines» de bateaux supplémentaires qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, tandis que l'organisation prévoit des manifestations et «des actions simultanées» dans 44 pays, toujours selon Greta Thunberg.

Source: AFP