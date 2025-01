1/4 Les produits chimiques à base de PFAS peuvent être cancérigènes. Photo: Getty Images

Robin Wegmüller

Le débat autour des produits chimiques à base de perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prend de l'ampleur en Suisse. Les scientifiques mettent en garde contre les bracelets des montres connectées et des trackers d'activité physique. La cause? Des taux de PFAS fortement élevés. Plusieurs études scientifiques montrent que ces substances peuvent être nocives pour la santé. Et cela pourrait toucher de nombreux Suisses, puisque près d'une personne sur deux porte un bracelet de ce type.

La nouvelle étude de l'Université Notre-Dame-du-Lac, dans l'État américain de l'Indiana, montre que 9 des 22 bracelets testés contenaient des valeurs élevées d'un type de PFAS appelé «acide perfluorohexanoïque» (PFHxA). Le rapport indique également de quelles marques proviennent les bracelets: Apple, Nike, la marque Fitbit de Google et Samsung.

Plus c'est cher, plus c'est toxique

«Ce qui est le plus remarquable dans cette étude, ce sont les concentrations très élevées d'un seul type de PFAS», explique Graham Peaslee, co-auteur de l'étude. «Les niveaux sont nettement plus élevés que la plupart des concentrations de PFAS que nous avons vues jusqu'à présent dans les produits de consommation.»

Autre fait explosif: l'étude classe les bracelets testés en trois catégories de prix. Les cinq bracelets les moins chers ne contiennent que des valeurs très faibles de PFAS. Au contraire, les bracelets dont le prix de vente est supérieur à 30 dollars présentent le taux le plus élevé de ces produits chimiques.

Les PFAS peuvent être cancérigènes

Les composés alkyles perfluorés et polyfluorés, ou plus simplement les PFAS, sont un groupe de produits chimiques qui restent très longtemps dans l'environnement. C'est pourquoi on les appelle aussi «produits chimiques éternels».

Il existe plus de 10'000 PFAS différents, qui sont utilisés dans de nombreux produits de la vie quotidienne. Les fabricants utilisent ces produits chimiques pour rendre les produits résistants à l'eau, à la chaleur et aux taches.

Le problème? Les PFAS sont nocifs. Ils sont associés à de nombreux problèmes de santé, comme l'inflammation de la peau, des troubles hormonaux de la thyroïde et du métabolisme, de retards de croissance, des problèmes de développement, ainsi que de dommages au foie et aux reins. Il existe en outre un risque accru de certains types de cancer, comme le cancer des reins et des testicules. Les effets et les conséquences des «produits chimiques éternels» n'ont toutefois pas encore été entièrement étudiés.

En attendant, cette étude sur les bracelets n'a examiné qu'une vingtaine des plus de 14'000 types de PFAS connus. Les auteurs de l'étude indiquent donc que d'autres recherches sont nécessaires. On ne sait pas non plus dans quelle mesure le port de ces bracelets est directement nocif pour l'être humain.