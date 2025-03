Certains nommés ne partiront pas avec la fameuse statuette, mais avec un sac-cadeau d'une valeur de 220'000 dollars. Un beau lot de consolation. Photo: IMAGO/Avalon.red

Solène Monney Journaliste Blick

Si la statuette dorée est réservée aux vainqueurs, les 25 autres nommés dans les catégories réalisation et production ne repartent pas les mains vides des Oscar. Bien au contraire. Lors de la cérémonie qui s’est tenue ce dimanche 2 mars à Los Angeles, les sacs-cadeaux distribués aux candidats n’ont rien d’un simple lot de consolation. Leur valeur? Environ 220’000 dollars (198'000 francs suisses), selon CNBC.

Mais pour cette édition 2025, une nouveauté fait son apparition dans tout ce luxe insolent. Le thème de cette année, «donner dans un but précis», vise à venir en aide aux victimes des incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier. Blick vous explique précisément ce que l'on trouve dans ces sacs de luxe et comment ça fonctionne.

Un luxe insolent

L’entreprise marketing Distinctive Assets prépare ces sacs baptisés «Tout le monde gagne», remplis d’une soixantaine de présents aussi prestigieux qu’insolites. Parmi eux, un joint de cannabis pré-roulé, un voyage aux Maldives, au Sri Lanka ou à Barcelone, et même un spectacle privé du mentaliste Carl Christman, estimé à 25’000 dollars.

Les célébrités pourront également profiter d’un kit de recherche ADN Ancestry, d’un oreiller haut de gamme pour chien et d’une multitude de produits de beauté. Bref, vous l'aurez compris, des cadeaux aussi beaux que chers.

Des cadeaux à redistribuer

Et pour cette édition 2025, les nommés pourront décider d'offrir ses cadeaux à des anonymes. «Nous avons fait équipe avec une société appelée Bright Harbor, un service de reprise après sinistre qui aide les survivants à s’y retrouver dans toutes les démarches difficiles. […] Chaque nominé reçoit donc une adhésion d’un an à Bright Harbor. Ces adhésions valent plus de 3500 dollars chacune», explique Lash Fary de Distinctive Assets. Et en plus de la leur, les nommés recevront dix adhésions chacun à partager.

Les candidats et «heureux» perdants recevront un chèque-cadeau de Maison Construction d'une valeur de 50'000 dollars qui pourra être transmis à la personne de leur choix. Et les services de construction seront à moitié prix, souligne le Huffington Post. Une manière pour les Oscar de mêler luxe et solidarité, tout en offrant aux «heureux» perdants une «consolation» d’exception.