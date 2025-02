L'invitation de ce veuf de 87 ans va vous faire fondre

Depuis la disparition de son épouse en 2022, Doug Turner, 87 ans, perpétue leur tradition d’hospitalité en organisant une fête de l’hiver pour ses voisins. Son invitation manuscrite, touchante et pleine de générosité, a ému bien au-delà de son quartier.

1/2 Doug Turner a décidé de remettre en main propre 24 invitations pour sa fête qui durera «jusqu'à ce que les flics arrivent». Photo: Capture d'écran / Tiktok meeesher

Solène Monney Journaliste Blick

Ding dong. Un coup de sonnette, un voisin derrière la porte… Ce genre de visite peut réserver bien des surprises... et pas toujours des bonnes. Eh bien pour Michelle Hernandez, habitante de Pennsylvanie, celle-ci a bouleversé sa journée – et celle de milliers d'autres.

Dans l'encadrement de la porte, Doug Turner, canne à la main, se présente: «Salut, je m'appelle Doug, je vis de l'autre côté de la rue... dans cette maison-là. C'est une invitation pour une fête que j'organise le 15 février. Je ne voulais pas la laisser dans la boîte aux lettres.»

Sur le carton d’invitation, ornée d'un beau flocon de neige, délicatement dessiné par l’homme de 87 ans, on peut lire: «Fête de l’hiver». Et visiblement, Doug Turner compte bien en profiter, car sa fiesta – qui débute à 16h – durera «jusqu'à ce que les flics arrivent», rapporte le «Washington Post», jeudi 13 février.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Seulement un sourire»

«J'étais aux anges», confie, émue, Michelle Hernandez au journal américain. Ce qui rend l’histoire encore plus attendrissante, c’est que la jeune femme n’a croisé Doug Turner qu’une ou deux fois depuis son emménagement avec son mari, il y a cinq mois. Pourtant, l’homme a tenu à faire le tour du quartier, allant de porte en porte pour remettre en main propre sa magnifique invitation.

Mais la générosité de Doug Turner ne s’arrête pas là. Lors de sa fête, nourriture et boissons seront offertes. «Venez seulement avec votre sourire», précise l’homme de 87 ans dans son message.

Depuis le décès de son épouse

Doug Turner a commencé à organiser ces fêtes après le décès de son épouse en 2022. «Ma femme est partie, donc au moins ça m'occupe», confie l’Américain de 87 ans. Ensemble, ils avaient l’habitude d’accueillir leurs voisins chez eux. Aujourd’hui, à sa manière, il perpétue l’héritage de son épouse disparue.

Pour ce veuf, ces rassemblements sont bien plus qu’une simple tradition: ils lui permettent de garder le lien avec ses amis et de faire la connaissance de nouveaux voisins, comme la famille Hernandez. «Je pense que c’est peut-être pour cela que je suis encore en vie», avoue-t-il. Cette année, 24 personnes ont été conviées… et presque toutes ont répondu oui.

Une leçon d'humanité

Touchée par tant de bonté, Michelle Hernandez a décidé de partager la scène capturée par la caméra de surveillance de son porche. La vidéo, postée sur TikTok, cumule déjà plus de 1,3 million de vues. Et les internautes sont unanimes: le geste de Doug Turner les émeut profondément. Lui-même n’aurait jamais imaginé un tel engouement.

Sa fille, Mackey Turner, raconte que son père a déjà reçu des dizaines de lettres. Et loin de s’en lasser, il les attend avec impatience, appelant leurs auteurs ses «nouveaux amis». «Je vais devoir acheter du papier et remplir mon stylo-plume», plaisante-t-il.

Doug Turner espère surtout que son histoire inspirera d’autres personnes à organiser des fêtes de quartier… ou simplement à mieux connaître leurs voisins. Une belle leçon d’humanité donnée par un homme qui, à 87 ans, n’a rien perdu de son enthousiasme pour la vie.