Trump veut empêcher la publication du rapport du procureur spécial

Donald Trump n'hésite pas à attaquer le procureur spécial Jack Smith. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump demande au ministère de la Justice de l'administration sortante de Joe Biden de ne pas publier le rapport du procureur spécial Jack Smith sur son instruction des deux procédures pénales fédérales contre lui avant son retour au pouvoir. Le procureur spécial a recommandé et obtenu fin novembre l'arrêt des poursuites fédérales contre Donald Trump pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020, et pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Après consultations, le ministère de la Justice a conclu que sa politique depuis le scandale du Watergate en 1973, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice, «s'applique à cette situation» inédite, avait-il expliqué. Il prévoit en revanche de finaliser cette semaine un rapport confidentiel à l'intention du ministre de la Justice Merrick Garland sur son instruction de ces deux dossiers, a confirmé mardi Jack Smith dans des documents judiciaires. «Le ministre de la Justice décidera si une partie du rapport doit être rendue publique», précise-t-il, indiquant qu'une telle publication n'interviendrait au plus tôt que le 10 janvier.

«Illégal et de mauvaise foi»

Donald Trump a accusé mardi Jack Smith de vouloir «rédiger un rapport, probablement juste avant que je prenne mes fonctions» le 20 janvier. «Pourquoi aurait-il le droit d'écrire un rapport mensonger ?», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, agonisant d'injures le procureur spécial, une cible privilégiée de ses attaques, lui reprochant d'avoir conduit «une enquête mensongère» contre un opposant à Joe Biden.

Auparavant les avocats de Donald Trump, dans un courrier électronique à M. Garland lundi, ont exigé qu'il mette immédiatement fin à la mission de Jack Smith et bloque la publication de son rapport «illégal et de mauvaise foi». Invoquant notamment la nécessité d'une transition apaisée et de la préservation de la présomption d'innocence, ils indiquent avoir eu accès à une version préliminaire du rapport final entre le 3 et le 6 janvier.