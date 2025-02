Au-dessus de la tête de Volodymyr Zelensky et des chefs d'Etat européens, Donald Trump et Vladimir Poutine négocient un cessez-le-feu. Poutine aimerait annoncer la victoire sur l'Ukraine dès le 9 mai.

Vladimir Poutine va probablement sortir vainqueur de la guerre en Ukraine, lancée en février 2022. Photo: AFP

Guido Felder

Après trois ans de massacre, la brume qui plane sur l'Ukraine pourrait enfin se dissiper. Un cessez-le-feu annoncé par le président américain Donald Trump semble se profiler peu à peu. Après les premières discussions entre la Maison-Blanche et le Kremlin, une autre réunion entre les Etats-Unis et la Russie se tiendra bientôt en Arabie Saoudite.

Il est possible que d'ici trois mois à peine un accord voit le jour, potentiellement le 9 mai. Ce jour historique, qui a signé la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, serait du pain béni pour Vladimir Poutine. Avec un accord de paix en Ukraine, le président russe pourrait être célébré comme un héros. Car oui, tout porte à croire que Vladimir Poutine sortira vainqueur de la guerre qu'il a lui-même déclenchée.

Les enjeux sont différents pour Donald Trump, qui souhaite ramener la stabilité dans la région le plus rapidement possible, plutôt que de résoudre la situation en tant que telle. Son plan prévoit que la Russie conserve de grandes parties des territoires conquis. Le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a en tout cas déclaré la semaine dernière à Bruxelles qu'un retour aux frontières d'avant 2014 était irréaliste. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas non plus d'actualité.

Une victoire le 9 mai?

Il existe déjà une feuille de route pour le cessez-le-feu. Le représentant spécial des Etats-Unis pour la Russie et l'Ukraine, Keith Kellogg, vise à intégrer «toutes les parties dans un processus de paix» dans les 180 jours, c'est-à-dire d'ici le mois d'août. Mais les choses pourraient même aller plus vite.

Lors de la conférence de Munich sur la sécurité de ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mentionné une date concrète. «La prochaine étape pour Poutine sera d'essayer de faire venir le président américain sur la place Rouge (de Moscou, ndlr) le 9 mai prochain. Non pas en tant qu'homme d'Etat respecté, mais en tant que figurant dans son propre spectacle», déclarait le président ukrainien. Il laisse ainsi entendre que les Etats-Unis pourraient déjà avoir négocié un accord de paix avec la Russie.

La date idéale

Le 9 mai est un jour extrêmement important pour les Russes, qui célèbrent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Une immense parade militaire a lieu chaque année à Moscou, au cours de laquelle l'armée exhibe ses armes le plus destructrices, comme les missiles intercontinentaux de type Jars à capacité nucléaire.

«Le 9 mai serait la date parfaitement idéale pour Poutine. Elle correspond à son récit selon lequel il a combattu et vaincu les nazis», déclare à Blick Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'Université de Saint-Gall. Mais il est également critique face aux déclarations de Volodymyr Zelenksky: «Il dessine sciemment un scénario d'horreur avec Trump sur la Place Rouge pour éviter un accord perdant pour l'Ukraine.» Ulrich Schmid estime qu'il est peu probable que Trump se rende à Moscou le 9 mai.

Lundi, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) se réunissent à Paris pour des négociations. Avec une question principale sur la table: quelle est la place de l'Europe dans l'accord négocié entre Trump et Poutine, dans lequel ni l'Ukraine ni l'Europe sont impliqués pour l'instant? Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a sa réponse: «Nous devons montrer notre force et notre unité», comme il l'a écrit sur X.

Un sommet décisif en Arabie saoudite

Une rencontre entre les Etats-Unis et la Russie est prévue dans les jours qui suivent en Arabie saoudite, selon politico.eu. Pourquoi le Royaume saoudien en particulier? Neil Melvin, directeur de la sécurité internationale au sein du groupe de réflexion britannique Royal United Services Institute, estime que les Etats-Unis et la Russie ne veulent pas simplement négocier sur l'avenir de l'Ukraine, mais également sur d'autres points, comme le Proche-Orient, la sécurité internationale et le contrôle des armements.

Vladimir Poutine pourrait ainsi préparer sa victoire en Ukraine en Arabie Saoudite. Mais pas seulement. «Il est possible qu'il y ait une sorte d'accord plus large dans lequel la Russie cherche à conclure un marché dans différents domaines afin d'accroître son influence sur l'Ukraine», déclare Neil Melvin sur euronews.com.