1/2 La semaine dernière, Donald Trump a gracié 1500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole. L'un d'entre eux était Matthew Huttle. Photo: Porter County Sheriff’s Office

Valentin Köpfli

Le 6 janvier 2021, Matthew Huttle, son oncle et des centaines d'autres partisans de Donald Trump ont pris violemment d'assaut le Capitole à Washington. Ils ont franchi des barrières de sécurité, assommé des policiers, avant d'être mis en prison. Après avoir passé six mois derrière les barreaux, Matthew Huttle a été remis en liberté. Il devait toutefois remplir des conditions strictes. Jusqu'à ce qu'il soit gracié la semaine dernière par le président Donald Trump.

Mais sa liberté n'a été que de courte durée. Lors d'un contrôle routier dans l'Indiana, il a été abattu par un shérif adjoint du comté de Jasper. Matthew Huttle aurait résisté à son arrestation. Une arme à feu a également été retrouvée sur lui, selon la police.

Enquête demandée

«Une altercation a eu lieu entre le suspect et le shérif adjoint, à la suite de laquelle l'agent a tiré avec son arme, blessant mortellement le suspect», explique la police dans un communiqué.

«Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt, car cette perte de vie humaine est traumatisante pour ceux qui étaient proches de Matthew Huttle», a déclaré le shérif Patrick Williamson. Il a demandé une enquête sur l'incident à la police de l'État de l'Indiana. Conformément aux règles de service, le shérif adjoint a été mis en congé pour le moment, selon les médias américains.

Attaque au Capitole

Matthew Huttle faisait partie de la foule qui avait fait irruption au Capitole le 6 janvier 2021 pour empêcher le décompte des voix des électeurs pour les élections présidentielles de 2020. Quelques heures seulement après sa nouvelle investiture, Donald Trump a gracié quelque 1500 assaillants du Capitole.

En août 2023, Matthew Huttle avait plaidé coupable d'être entré dans le bâtiment sans autorisation. Il avait été condamné à six mois de prison et à un an de mise à l'épreuve. Selon l'acte d'accusation, l'Américain était alors accompagné de son oncle. Dans une vidéo qu'il a lui-même tournée, on entend: «Un groupe de personnes se rend au Capitole et je vais voir si nous pouvons entrer.» Des vidéos de surveillance ont confirmé sa présence à l'intérieur du bâtiment.



L'oncle de Matthew Huttle a également été gracié. Il avait été condamné à 30 mois de prison pour avoir attaqué des policiers sur les marches du Capitole avec un mât de drapeau.