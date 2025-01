La population de la Chine a encore diminué en 2024

La Chine comptait 1,408 milliard d'habitants à la fin de l'année 2024, a indiqué le Bureau national des statistiques (NBS) de Pékin, contre 1,410 milliard un an plus tôt. Photo: Alex Plavevski

ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a annoncé vendredi que sa population avait diminué pour la troisième année consécutive en 2024, confirmant une tendance à la baisse après plus de six décennies de croissance. La Chine comptait 1,408 milliard d'habitants à la fin de l'année 2024, a indiqué le Bureau national des statistiques (NBS) de Pékin, contre 1,410 milliard l'année précédente.

Le déclin a toutefois été moins prononcé qu'en 2023, lorsque la baisse avait doublé par rapport à l'année précédente. La Chine a mis fin en 2016 à sa politique de l'enfant unique imposée depuis le début des années 1980 en raison des craintes de surpopulation et autorisé en 2021 les couples à avoir trois enfants.

Population vieillissante

Mais ces mesures n'ont pas permis d'inverser le déclin démographique dans un pays où une vaste main-d'oeuvre bon marché a longtemps servi de moteur à la croissance économique. Beaucoup relient cette baisse de la natalité à la flambée du coût de la vie et au nombre croissant de femmes qui entrent sur le marché du travail ou poursuivent des études supérieures.

Les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront près du tiers de la population chinoise d'ici 2035, selon le groupe de recherche Economist Intelligence Unit. En septembre, les autorités ont annoncé l'augmentation progressive de l'âge légal de départ à la retraite, qui n'avait pas été relevé depuis des décennies et figure parmi les plus bas au monde.