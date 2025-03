L'ex-président brésilien ne sera pas poursuivi pour falsification de certificats de vaccination. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême brésilienne a annoncé vendredi avoir classé sans suite une enquête contre l'ancien président Jair Bolsonaro pour falsification présumée de certificats de vaccination contre le Covid-19 alors qu'il était au pouvoir. Cette décision intervient deux jours après que la Cour a décidé de renvoyer en procès l'ex-dirigeant d'extrême droite pour tentative de coup d'Etat, et n'affecte pas cette procédure.

Bolsonaro, largement mis en cause pour sa gestion de la pandémie qui a fait plus de 700.000 morts dans le pays, était accusé d'avoir ordonné la falsification de certificats de vaccination pour lui-même et sa fille mineure. Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions avaient été menées à son domicile en mai 2023.

«Transformer en crocodile»

Selon les enquêteurs, les faux certificats de vaccination auraient eu pour but de «contourner les restrictions sanitaires imposées par les pouvoirs publics au Brésil et aux Etats-Unis». Jair Bolsonaro, 70 ans, a toujours affirmé qu'il n'avait pas l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19.

Il a même défrayé la chronique en déclarant que le vaccin de Pfizer pourrait «transformer (les gens) en crocodile» à cause d'éventuels effets secondaires. Le classement de l'enquête avait été réclamé jeudi soir par le parquet, qui estimait qu'elle reposait «uniquement» sur le témoignage d'un ancien proche collaborateur de Bolsonaro, Mauro Cid, dans le cadre d'un accord de collaboration avec la justice en vue d'une éventuelle réduction de peine.

«Comme l'a rappelé le parquet, la législation interdit que des poursuites soient engagés uniquement sur la base de déclarations d'un collaborateur, exigeant qu'il soit basé sur des preuves recueillies de façon autonome et indépendante», a écrit le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes dans son arrêt confirmant le classement du dossier.

«Des preuves convaincantes»

Paulo Cunha, l'un des avocats de l'ex-président (2019-2022), a salué cette décision, soulignant que le dossier était «dépourvu de tout élément de preuve». «Nous espérons que les autres enquêtes connaîtront le même sort», a-t-il ajouté. Ancien aide de camp de Bolsonaro, le lieutenant-colonel Mauro Cid est également le principal témoin de l'accusation dans la procédure pour tentative de coup d'Etat.

Le parquet a toutefois fait valoir que celle-ci «diffère considérablement» de l'enquête sur la falsification présumée des certificats, car «des preuves convaincantes autonomes ont été produites par la police fédérale». Dans ce dossier Bolsonaro risque jusqu'à 40 ans de prison.

Frappé d'inéligibilité jusqu'en 2030, Bolsonaro s'efforce de faire lever cette mesure pour briguer la présidence en 2026 face au sortant Luiz Inacio Lula da Silva.