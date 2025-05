Vendus pour 8000 euros Un Thaïlandais arrêté pour trafic de bébés orangs-outans

La police thaïlandaise a arrêté un homme soupçonné de trafic de bébés orangs-outans à Bangkok. Deux primates, âgés d'un mois et d'un an, ont été saisis lors d'une opération conjointe avec l'ONUDC et l'USFWS.