Un Américain a été arrêté pour avoir pénétré sur l'île interdite de North Sentinel. Il avait apporté un Coca Light et une noix de coco aux indigènes qui y vivent. Les Sentinelles sont pourtant l'une des tribus les plus isolées de la planète.

1/7 Mychaïlo Viktorovytch Poljakov a débarqué sur l'île isolée de North Sentinel dans l'océan Indien. Il a été arrêté. Photo: Youtube/Neo-Orientalist

Marian Nadler

Certaines personnes ont besoin de sensations fortes pour se sentir exister. Difficile d'expliquer autrement l'action de Mychajlo Viktorovytsch Poljakow. Selon la police indienne, l'Américain a été arrêté pour s'être rendu sur l'île North Sentinel, dans l'océan Indien, dont l'accès est interdit. Il a apporté un Coca Light et une noix de coco à la tribu qui y vit.

Le problème, c'est que l'accès à cette île est interdit. Le gouvernement indien a établi une distance de sécurité de cinq kilomètres autour de l'île. Et ce n'est pas pour rien. Les habitants de l'île vivent en grande partie coupés du monde extérieur et ne supportent pas la venue des étrangers. Si un inconnu s'approche de leur territoire, ce dernier est accueilli à coups de lance.

Hostiles depuis 1867

Les Sentinelles sont considérés comme les descendants directs des premiers hommes qui ont émigré d'Afrique il y a environ 60'000 ans et ont colonisé l'archipel des Andamans, dont North Sentinel Island fait partie. La tribu a été mentionnée pour la première fois par écrit en 1771, lorsqu'un navire britannique a vu «une multitude de lumières» sur l'île.

Déjà à l'époque, les habitants de l'île n'aimaient pas les envahisseurs. En octobre 1867, le navire marchand indien Nineveh a coulé sur le récif au large de l'île. Tous les passagers et l'équipage ont pu se sauver sur l'île. Mais au bout de trois jours, ils ont soudainement été attaqués par les habitants de l'île à coups de flèches. Un combat s'engagea, les rescapés du naufrage sont parvenus à faire fuir les Sentinelles à l'aide de bâtons et de pierres, avant d'être sauvés par la Royal Navy britannique.

Lorsque les Britanniques ont capturé et déporté un couple âgé et quatre enfants en 1880, l'homme et la femme sont morts peu après leur arrivée dans la ville portuaire de Port Blair, dans les îles Andaman. Les enfants sont également tombés malades – et ont été rapidement rapatriés.

Survivants du tsunami de 2004

Jusqu'aux années 2000, l'île a surtout été visitée par des administrateurs coloniaux et des anthropologues britanniques. Les tentatives de contact se sont soldées à plusieurs reprises par des hostilités. En 2006, les Sentinelles ont tué deux pêcheurs indiens et en 2018, l'Américain John Allen Chau a payé de sa vie sa tentative de convertir les Sentinelles au christianisme. La tribu a survécu au tsunami dévastateur de 2004 en se retirant sur des terres plus élevées.

Mais il y a des raisons à cette hostilité. Comme les Sentinelles vivent isolées, le contact avec le monde extérieur peut être très dangereux pour elles. Ce peuple n'est en effet pas immunisé contre les maladies du monde moderne. Aujourd'hui encore, les membres de la tribu se nourrissent comme à l'âge de pierre – de tubercules de plantes, de sangliers, de tortues, de miel d'abeille et de poisson.