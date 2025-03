La 97e cérémonie des Oscars débute à Hollywood

Les Oscars ont débuté dimanche à Hollywood avec un hommage à Los Angeles, touché par des incendies meurtiers en janvier, pour une 97e cérémonie qui s'annonce comme un duel serré entre la tragicomédie «Anora» et le thriller papal «Conclave».

Cette année, c'est à l'animateur Conan O'Brien que revient l'honneur d'être le maître de cérémonie Photo: Getty Images

«The Brutalist», fresque épique sur l'immigration juive, pourrait également jouer les trouble-fêtes dans la course au meilleur film. Côté cinéma français, «The Substance» de Coralie Fargeat pourrait permettre à Demi Moore de remporter l'Oscar de la meilleure actrice, et «Emilia Pérez» de Jacques Audiard espère rapporter l'Oscar du meilleur second rôle féminin à Zoe Saldaña, malgré une campagne plombée par les polémiques.

Source: AFP