1/4 Le président américain Donald Trump continue de faire avancer le «Project 2025». Photo: imago/UPI Photo

Daniel Macher et Alexander Terwey

La restructuration politique des Etats-Unis progresse à un rythme soutenu: les programmes de développement disparaissent, l’éducation est démantelée et la bureaucratie est drastiquement allégée. Toutefois, ce n’est pas une surprise: Donald Trump l’avait annoncé durant sa campagne électorale.

C’est la rapidité avec laquelle le président américain met en œuvre ses plans qui étonne. Le républicain suit désormais à la lettre un scénario dont il a pourtant cherché à se distancer. La mise en œuvre du controversé «Project 2025» bat son plein. Ce document stratégique de 922 pages est en parfaite cohérence avec les décisions déjà prises par l’administration Trump, comme le montre le site internet Project2025.observer.

Deux mois d’exercice du pouvoir, un tiers des objectifs remplis

Plus d’un tiers (42%) des objectifs du programme conservateur ont été atteints en moins de deux mois, comme l'illustre de manière frappante le site. Une barre de progression montre les avancées: 100 projets sur 302 ont été réalisés et Trump dispose encore de 1383 jours à la Maison Blanche.

La liste comprend tous les domaines où l’administration Trump a déjà effectué des économies et des restructurations, ou prévoit de le faire. Par exemple, l’USAID devrait être entièrement intégrée au ministère des Affaires étrangères, entraînant ainsi d'importantes suppressions d’emplois.

Droits de douane également évoqués

Les droits de douane sont également explicitement mentionnés dans le document. Ils constituent un élément clé du «Project 2025». Le texte fait aussi référence au déficit commercial entre les Etats-Unis et certains pays. Parmi ceux-ci, on retrouve la Chine, Taïwan, l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon et les pays de l’Union européenne.

Selon le document, les exportateurs aux Etats-Unis devront s'attendre à des droits de douane plus élevés dans plus de 467’000 cas, tandis que les Etats-Unis n’imposeraient des droits de douane plus élevés, mais non réciproques, que dans environ 142’000 cas.

Le projet aborde également certains secteurs économiques spécifiques, et indique quels pays représentent une menace particulière pour les Etats-Unis dans ces derniers. L'industrie automobile est notamment mise en avant. La Chine, le Brésil et les pays de l'UE jouent un rôle particulier dans ce domaine. Sur le site Project2025.observer, les progrès réalisés par le Department of Commerce sont évalués à 50%.

Rédigé par un think tank national-conservateur

Le «Project 2025» a été rédigé par la Heritage Foundation, un groupe de réflexion national-conservateur et des membres du clan présidentiel. Objectif: transformer en profondeur l’exécutif. Le président américain devait, dès son entrée en fonction, obtenir un pouvoir absolu sur les institutions.

En collaboration avec des groupes de droite et plus de 350 auteurs, le think tank a formulé des recommandations d’action pour favoriser l’industrie pétrolière et gazière et entraver la transition énergétique. Le projet est accusé par certains de contredire les principes démocratiques et de conduire à une dictature.

Bien que le projet ne soutenait officiellement aucune candidature spécifique, la participation d’anciens collaborateurs de Trump, tels que Mark Meadows et Stephen Miller, mettent en lumière les liens étroits avec l’actuel président des Etats-Unis.

Une menace pour la démocratie

Le «Project 2025 Tracker» a été créé lorsque l’archéologue et utilisatrice de Reddit Adrienne Cobb a décidé de suivre les progrès de l’administration Trump concernant le «Project 2025». Un autre utilisateur a ensuite transformé les différents tableaux en un site web.

«Le Project 2025 est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie et le bien-être commun à laquelle nous faisons face», déclare Adrienne Cobb. «Il est important que les Américains comprennent de quoi il s'agit et quelles sont les conséquences pour leur vie» poursuit Cobb. «Mais la plupart des gens n'ont pas le temps de lire un document de 900 pages. C'est pourquoi je l'ai lu moi-même et extrait les objectifs afin de le rendre plus compréhensible pour tout le monde.»

Le site attire chaque jour entre 50’000 et 100’000 visiteurs, dont environ 10% viennent de l’étranger. Une traduction du site en d'autres langues est prévue.