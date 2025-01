1/4 Les prétendus supporters du MAGA seraient des sans-abri et des personnes socialement défavorisées. Photo: X/DonaldJTrumpJr

Daniel Macher

Le président élu américain Donald Trump a récemment fait part de son vif intérêt pour le Groenland. Il était donc difficile de croire que la visite spontanée de son fils Donald Trump Jr. sur l'île arctique était un «long voyage d'ordre personnel». C'est du moins ce qu'a affirmé le président élu lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago.

L'enchaînement des événements montre que rien n'a été laissé au hasard. Au lieu de visiter des sites touristiques, comme l'a indiqué la chaîne américaine Fox News, Don Jr. a mis en scène son séjour dès son atterrissage. Accompagné d'un micro et d'une caméra, il a arpenté l'île avec de solides chaussures et une veste d'extérieur, soulignant la beauté du pays: «Le Groenland est beau!!!», a-t-il ensuite posté sur X.

«Vous aimez ça, hein?»

Mais avant cela, il n'a pas manqué de visiter une sorte de centre communautaire à Nuuk, la capitale du Groenland. Dans une vidéo publiée sur la plateforme X, on peut voir une douzaine de personnes, probablement des locaux, portant les célèbres casquettes rouges MAGA («Make America Great Again»). Ils sont assis à des tables et écoutent un discours spontané du président Trump, connecté via un téléphone portable.

«Nous vous traiterons bien», dit Trump en guise de conclusion. Comme s'il avait déjà mis le Groenland dans sa poche. «Vous aimez ça, hein?», s'exclame un des membres de l'équipe de Trump, empruntant un air quasiment colonialiste. Les locaux applaudissent alors, non sans hésitation.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«C'est de très mauvais goût»

Or, comme l'a appris la chaîne d'information danoise DR News de plusieurs sources, les supporters ne seraient pas des fans convaincus du discours MAGA. Au contraire, il s'agirait de sans-abri et de personnes socialement défavorisées qui auraient été soudoyées avec un dîner.

Tom Amtoft, qui vit à Nuuk depuis 28 ans, dit avoir reconnu plusieurs visages sur une photo publiée plus tard sur X, comme le rapporte DR News, et a confirmé les accusations: «Ils doivent mettre une casquette et jouer dans les vidéos des collaborateurs de Trump. Ils sont soudoyés, et c'est de très mauvais goût», a-t-il déclaré.