Bannis de l'armée par Trump, les militaires transgenres contre-attaquent

Les militaires transgenres ont été bannis de l'armée par un décret signé par Donald Trump. (Illustration) Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Dès son investiture, Donald Trump s'en est pris aux personnes transgenres. Il a tout d'abord signé un texte ne reconnaissant que deux sexes définis à la naissance aux Etats-Unis. Lundi 27 janvier, il en a remis une couche en interdisant aux personnes transgenres de servir dans l'armée. D'après les estimations, leur nombre serait de 15'000 sur environ deux millions de militaires.

Les militaires transgenres ne comptent pas se laisser faire et attaquent en justice le décret signé par le président américain, rapporte CNN mardi 28 janvier. L'affaire est portée par six personnes transgenres déjà en service et deux autres recrues potentielles, soutenus par la Glad Law ainsi que le Centre national pour le droit des lesbiennes (NCLR). Et tout ce petit monde s'attend à ce que le président des Etats-Unis essuie un revers.

Désavoué par les tribunaux en 2017

Cette contestation relance une bataille judiciaire remontant au premier mandat de Donald Trump en 2017. À l’époque, l'initiative controversée du président républicain avait été bloquée par les tribunaux fédéraux, sans pour autant apporter de solution définitive. «Depuis, la jurisprudence selon laquelle la discrimination contre une personne en raison de son statut transgenre est illégale n’a fait que se renforcer», argumente Shannon Minter, directrice juridique du Centre national pour les droits des lesbiennes et avocate des plaignants.

Pour les groupes de défense des droits des personnes LGBTQIA+, depuis 2017, le paysage juridique n'a cessé d'évoluer en leur faveur. Ils ont donc bon espoir que le tribunal fédéral de Washington annule le décret de Donald Trump et interdise «l’exclusion catégorique des personnes transgenres du service militaire».

Pas si simple

Malgré les décisions de justice favorables aux opposants à l’interdiction imposée par Donald Trump lors de son premier mandat, la bataille juridique reste complexe. La Cour suprême n’a jamais statué sur la constitutionnalité du décret, laissant une incertitude juridique planer. En 2019, elle s'est contentée d'autoriser temporairement son application, le temps que les recours se poursuivent devant les tribunaux inférieurs, sans se prononcer sur le fond du dossier.

Petit espoir pour les militaires transgenres, les juges qui ont émis des injonctions préliminaires contre la première interdiction ont déclaré qu’elle était probablement inconstitutionnelle, car elle discriminait les individus en raison de leur statut de transgenre.

Un obstacle de taille

Les opposants à l’interdiction des personnes transgenres dans l’armée risquent de se heurter à un obstacle de taille: l’obtention d’une injonction nationale. Ces dernières années, certains juges se sont montrés réticents à bloquer des politiques fédérales, notamment lorsque leur orientation idéologique est proche du parti au pouvoir.

Même en cas de victoire temporaire, la Cour suprême pourrait à nouveau intervenir en faveur de l’administration, estime Steve Vladeck, analyste pour CNN. En 2019, elle avait déjà autorisé l’application de l’interdiction malgré les recours en cours, suivant l’argument du gouvernement selon lequel l’armée devait pouvoir imposer sa propre politique sans attendre un jugement définitif. Une logique qui pourrait bien se répéter aujourd’hui.