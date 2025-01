Trump va signer un décret pour bannir «l'idéologie transgenre» de l'armée

Trump a annoncé lundi un nouveau décret pour bannir de l'armée américaine ce qu'il a qualifié d«idéologie transgenre«. Photo: Mark Schiefelbein

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait signer un décret pour bannir de l'armée américaine ce qu'il a qualifié d'«idéologie transgenre». «Pour nous assurer que nous disposons de la force combattante la plus létale au monde, nous allons débarrasser notre armée de l'idéologie transgenre», a affirmé le président américain devant des élus républicains réunis en Floride.

Sous le gouvernement de son prédécesseur Joe Biden, les personnes transgenres étaient autorisées à servir dans l'armée. Selon le Williams Institute de l'université de Californie, environ 1,6 million de personnes de plus de 13 ans, dont 300'000 adolescents, s'identifient comme transgenre aux Etats-Unis. Cela ne signifie pas qu'ils ont tous entamé des thérapies de transition.

D'après le site Human Rights Campaign, 26 Etats américains interdisent ces thérapies de transition pour les mineurs. Une interdiction que Donald Trump a promis d'élargir au reste des Etats-Unis en supprimant toute aide fédérale.

«Deux sexes, masculin et féminin»

Environ la moitié des Etats, le plus souvent dirigés par des conservateurs, interdisent en outre l'accès des femmes transgenres aux compétitions sportives scolaires féminines. Un bannissement que Donald Trump veut également faire appliquer au niveau fédéral.

Le 20 janvier, jour de son investiture, le nouveau président avait promis de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres, affirmant que les Etats-Unis ne reconnaîtraient plus que «deux sexes, masculin et féminin» définis à la naissance. «Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable», selon un décret publié par la Maison Blanche le même jour.

Les traitements médicaux destinés aux mineurs pour changer de genre ou l'accès des femmes transgenres aux compétitions sportives féminines sont des sujets brûlants dans des Etats-Unis très polarisés. Le nombre de personnes transgenres dans l'armée américaine serait de quelque 15'000 sur environ deux millions de militaires, d'après les estimations.

Vent debout contre «la théorie critique de la race»

Lundi, face à des élus de son parti, le président Trump a également assuré qu'il allait «empêcher l'endoctrinement» des militaires américains «par les idéologies d'extrême-gauche comme la théorie critique de la race». Ce concept, qui désigne au départ un courant de recherche, est utilisé de manière péjorative par les conservateurs pour dénoncer les enseignements de sensibilisation au racisme.

«Nous allons proposer une réintégration complète à chaque militaire écarté des forces armées à cause de la vaccination obligatoire contre le Covid-19, dans son grade et son niveau de traitement précédents», a par ailleurs assuré Donald Trump à Doral, près de Miami. Le Sénat américain a approuvé de justesse vendredi la nomination de Pete Hegseth comme ministre de la Défense du gouvernement Trump.

Il a formellement pris ses fonctions lundi au Pentagone en assurant à des journalistes que son ministère appliquerait les décisions présidentielles «sans délai et sans exception».