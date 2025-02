Le président américain a dit lundi vouloir voir redémarrer «maintenant» les travaux de construction d'un oléoduc entre le Canada et les Etats-Unis, baptisé Keystone XL, et abandonné en 2021 au début du mandat de son prédécesseur Joe Biden.

Le chef spirituel lakota Arvol Looking Horse assiste à une manifestation contre le projet d'oléoduc Keystone XL en 2015. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«J'ai pensé aujourd'hui que la compagnie (canadienne TC Energy, NDLR) derrière le projet d'oléoduc Keystone XL, vicieusement abandonné par l'administration incompétente de M. Biden, devrait revenir en Amérique et le faire construire – maintenant!» a écrit le président sur son réseau Truth Social.

«Le gouvernement Trump est très différent: autorisations facilitées, démarrage presque immédiat!» a vanté le chef de l'Etat, ajoutant que si TC Energy n'était pas partant, une autre entreprise pourrait s'emparer du projet. Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump menace d'imposer début mars des droits de douane de 25% sur les produits en provenance du Canada mais aussi du Mexique.

Des droits de douane moindres, de 10%, sont annoncés pour le secteur énergétique canadien. Le Canada représente à lui seul 60% des importations de pétrole brut des Etats-Unis.

Jugé trop polluant

Le président des Etats-Unis a également évoqué à de nombreuses reprises l'idée de faire de son voisin du nord le 51e Etat américain et menacé de faire usage de la «force économique» pour l'annexer. Le projet Keystone XL, soutenu par Ottawa mais critiqué par les écologistes, avait été lancé en 2008.

Annulé une première fois sous la présidence de Barack Obama car jugé trop polluant, il avait été remis sur les rails par Donald Trump, lors de son premier mandat, pour des raisons économiques. La révocation du décret de son prédécesseur était une des promesses de campagne de Joe Biden, dans le cadre de son plan de lutte contre le changement climatique.

Elle avait suscité la déception du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui s'était engagé à mener à terme Keystone XL ainsi que d'autres oléoducs afin d'acheminer le pétrole canadien vers d'autres marchés et d'en obtenir un meilleur prix.

Abandon du projet en 2021

Avec Keystone XL, il s'agissait d'étendre un oléoduc existant, Keystone, qui permet de transporter des hydrocarbures depuis la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, vers plusieurs destinations aux Etats-Unis.

Donald Trump, notoirement climatosceptique, n'a cure des gaz à effet de serre issus des énergies fossiles et continue de marteler depuis la Maison Blanche son slogan de campagne: «Drill, baby, drill» ("forons à tout-va").

Il est sorti (comme lors de son premier mandat) de l'accord de Paris sur le climat et a décrété l'"état d'urgence énergétique» pour doper la production de pétrole et de gaz aux États-Unis, dans le but notamment de faire baisser les prix pour les Américains.