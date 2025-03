Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall prévoit une forte croissance de ses commandes en 2024, stimulée par le réarmement européen. Le PDG Armin Papperger souligne l'importance de cette nouvelle ère pour l'économie et l'emploi en Europe.

Une ère lucrative de réarmement s'ouvre en Europe. (photo prétexte) Photo: Brennan Linsley

ATS Agence télégraphique suisse

Après une croissance effrénée l'an dernier, le fabricant d'armes allemand Rheinmetall s'attend à voir encore bondir son carnet de commandes sous l'effet du réarmement européen qui sera «moteur d'emploi» pour la première économie du continent. «Une ère de réarmement a commencé en Europe, ce qui exigera beaucoup de nous tous», a déclaré le président du directoire du groupe, Armin Papperger, en présentant mercredi les résultats records de 2024.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le premier groupe européen de munitions pour chars et pièces d'artillerie enchaîne les succès commerciaux. Rheinmetall est devenu l'un des groupes les plus en vue d'Allemagne où les fabricants d'armes ont longtemps grandi dans l'ombre des champions de l'automobile ou des machines-outils. «Nous sommes devenus un acteur mondial», s'est félicité Armin Papperger dont la société fait partie des 30 plus grosses entreprises de défense, selon le classement de l'institut Sipri.