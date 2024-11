Pour Israël, un Etat palestinien n'est pas une «position réaliste»

Vouloir établir un Etat palestinien n'est pas «aujourd'hui» un projet «réaliste», a déclaré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

Photo: keystone-sda.ch

«En un mot? Non», a répondu M. Saar, interrogé sur la perspective d'une relance des accords dit d'Abraham avec l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et de la possibilité d'étendre la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes à l'Arabie saoudite en échange de la création d'un Etat palestinien. «Un Etat palestinien (...) sera un Etat Hamas», a-t-il ajouté, «je ne pense pas que cette position soit réaliste aujourd'hui, et nous devons être réalistes».