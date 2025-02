Le pape François souffre d'une double pneumonie. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La pneumonie touchant les deux poumons dont souffre le pape François, hospitalisé depuis vendredi, représente «certainement une situation difficile» pour un homme de 88 ans atteint d'autres pathologies, estime dans un entretien mercredi avec l'AFP Andrea Ungar, professeur de gériatrie à l'université de Florence.

Andrea Ungar, quel est l'impact d'une pneumonie aux deux poumons sur un patient ayant d'autres pathologies?

C'est certainement une situation difficile, mais en l'absence de fièvre et d'insuffisance respiratoire, il est sûrement nécessaire de la traiter avec une thérapie antibiotique probablement plus longue que prévu. Il est aussi nécessaire à cet âge qu'il reste assis sur un fauteuil et fasse de la gymnastique respiratoire. Le problème de la dynamique respiratoire est très important.

Selon vous, doit-on prévoir une longue hospitalisation?

Nous ne pouvons rien prévoir, bien sûr (...) Aujourd'hui on peut aussi recourir à l'hospitalisation à domicile, cela dépend du besoin de contrôle et de soutien.

Pourriez-vous expliquer ce qu'est une pneumonie aux deux poumons?

Essentiellement, c'est comme une pneumonie d'un seul côté, mais qui touche les deux poumons, ce qui signifie que la bactérie est passée d'un poumon à l'autre, par les bronches. Le problème est qu'elle est plus étendue et peut donc provoquer une insuffisance respiratoire.

Pour un patient comme le pape, quels seraient vos conseils?

Rester couché est contre-indiqué. Le problème, ce sont les coups de froid, le vent... Si une personne est active, motivée à faire des choses pendant sa journée, surtout au-delà de 80 ans, elle se porte mieux, pas plus mal: l'activité ne fait pas de mal!

Outre la gymnastique respiratoire et le traitement médicamenteux, quels autres conseils donneriez-vous pour soigner cette pneumonie?

Continuer à manger, également des ferments lactiques et de la vitamine B pour éviter les effets secondaires d'une thérapie antibiotique de longue durée. La thérapie antibiotique sur de longues périodes peut altérer la flore bactérienne intestinale et provoquer une hypovitaminose B. Il faut donc toujours associer des complexes vitaminiques B et des ferments lactiques lorsque des antibiotiques sont administrés sur une longue période.