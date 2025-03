Photo: By Dr Ross Hofmeyr, Wildmedic (talk) 14:41, 17 August 2008 (UTC)

Etienne Daman Journaliste Blick

Neuf chercheurs, isolés pour treize mois sur la base antarctique sud-africaine Sanae IV, ont vu leur mission basculer de façon inquiétante. Un membre du groupe d'expédition est accusé d’agression physique sur un collègue, rapporte le média sud-africain «The Sunday Times». L'équipe, arrivée sur place en décembre 2024, devait passer l'hiver antarctique sur la base gérée par l'Afrique du Sud, située à quelque 170 kilomètres du front de la banquise, dans une zone particulièrement difficile d’accès.

C'est le 27 février qu'un membre de l’équipe a envoyé un e-mail alarmant, évoquant des «comportements inquiétants» de la part d’un collègue et décrivant «un climat de peur» au sein du groupe. «Je suis profondément préoccupé pour ma propre sécurité et je me demande constamment si je serai la prochaine victime», écrit-il au média sud-africain. D’après le «Sunday Times», certains membres de l’équipe auraient même demandé à être évacués. Pourtant, le ministère sud-africain de l’Environnement rappelle que chaque participant à cette mission avait fait l’objet d’une sélection rigoureuse comprenant la vérification des antécédents, des prises de références, des examens médicaux et d'autres batteries de tests psychométriques.

Un environnement extrême

Les autorités se disent «en alerte maximale» et précise au «Guardian»: «Il s’agissait d’un différend concernant une tâche que le chef voulait confier à l’équipe – une tâche soumise aux conditions météorologiques et nécessitant un changement d’horaire.»

Face à la gravité des faits, le ministère tente la médiation, mais n’exclut pas d'agir avec davantage de fermeté. Des enquêtes sur des soupçons de harcèlement sexuel ont d'ailleurs été ajoutées à l’enquête principale. L'agresseur présumé a été sommé de se soumettre à de nouvelles évaluations psychologiques. L'individu a apparemment coopéré et présenté des excuses écrites à la victime.

Le ministère reconnaît qu’il n’est pas rare que des difficultés d’adaptation surviennent dans des environnements aussi extrêmes, malgré des évaluations préalables rassurantes.